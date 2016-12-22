Крупнейший в Петербурге застройщик раскрыл свои доходы

Генеральный директор Группы ЛСР Андрей Молчанов (Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс)

Группа ЛСР опубликовала финансовые показатели за 2017 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Выручка группы по сравнению с 2016 годом увеличилась на 30% и превысила 138 млрд руб.

Результат обусловлен ростом выручки в сегменте «Девелопмент и строительство», следует из отчетности компании. Показатель увеличился по сравнению с 2016 годом на 37% — до 117 млрд руб. Выручка от продажи строительных материалов (второй крупный источник доходов ЛСР) сохранилась на уровне 2016 года и составила 16 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA по итогам 2017 года вырос на 33% и составил 38 млрд руб. Чистая прибыль группы увеличилась на 80% — до 16 млрд руб.

Отметим, что в первом полугодии 2017 года Группа ЛСР показала убытки. Тогда компания зафиксировала минус 1 млрд руб. в графе «чистая прибыль». Выручка по сравнению с 1 полугодием 2016 года сократилась на 17% — до 26,3 млрд руб.

Данные результаты, как следует из комментария генерального директора группы ЛСР Андрея Молчанова, были полностью ожидаемыми, поскольку, согласно правилам МСФО, выручка от продажи объектов недвижимости у девелоперских компаний отражается в отчетности по факту их ввода в эксплуатацию.

«Напомню, что в первом полугодии мы ввели в эксплуатацию 182 тыс. кв. м во всех регионах присутствия. Основной объем ввода, более 800 тыс. кв. м, придется на второе полугодие, что отразится на выручке за весь 2017 год», — приводит слова Молчанова пресс-служба компании.

Отметим, что всего в 2017 году группа ввела в эксплуатацию 909 тыс. кв. м недвижимости, что на 15% больше результата 2016 года.

Рынок на публикацию результатов группы практически не отреагировал. Капитализация ЛСР на Московской бирже 6 марта сохранилась на уровне 92,5 млрд руб., следует из материалов Мосбиржи.