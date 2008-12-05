В выходные в Петербург вернется снег

Всю неделю Санкт-Петербург находился под влиянием активных атлантических циклонов. Они-то и отложили приход зимы в наш регион. Однако уже в выходные немного похолодает и пойдет снег, сообщает Gismeteo.

Всю неделю Санкт-Петербург находился под влиянием активных атлантических циклонов. Они-то и отложили приход зимы в наш регион. Однако уже в выходные немного похолодает и пойдет снег, сообщает Gismeteo.

В субботу, 6 декабря, в Северной столице ожидается температура воздуха плюс 1-3 градусов Цельсия. На небе будет облачно, утром будет идти снег, однако во второй половине дня осадков не ожидается.

Северо-восточный и северо-западный ветер разовьет скорость 3-6 м/с. Однако к концу дня он незначительно стихнет — до 2-5 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 744-750 ммм рт. ст.

В воскресенье, 7 декабря, по данным синоптиков, город на Неве вновь покроется снегом — осадки будут идти почти весь день. Температура воздуха не изменится и будет оставаться на уровне плюс 1-3 градусов Цельсия.

Ветер за день сменит направление с северо-восточного на северное. Воздушные массы будут двигаться со скоростью 3-6 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.