Финский строительный гигант начинает в Петербурге новый бизнес

Гендиректор «Темпо Инвест» Анна Исакова

Финский концерн SRV, который развивает в Петербурге торговые центры «Жемчужная Плаза» и «Охта Молл», планирует построить жилой комплекс в Красногвардейском районе. В случае реализации этот проект станет для финского девелопера первым опытом работы на российском рынке жилой недвижимости.

Комплексное развитие

ООО «Ай Би Ай Инвест» и ООО «Темпо Инвест», входящие в SRV, подали заявления на внесение изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Как следует из документа, опубликованного на сайте Смольного, компания разрабатывает план развития квартала, ограниченного Магнитогорской улицей и проспектом Шаумяна. На этом участке девелопер построит комплекс объектов торгово-административного, гостиничного и жилого назначения. Компания уже получила исходно-разрешительную документацию, по которой допустимая предельная высотность застройки составляет 48 м. Теперь девелопер просит, чтобы данная высотность была зафиксирована и в ПЗЗ.

Как следует из заявления, общая площадь проектируемых жилых домов составит 113,3 тыс. кв. м, общая площадь квартир — 85 тыс. кв. м. Также компания планирует построить объект дошкольного образования с детскими игровыми площадками на 130 мест. В 200 метрах от проектируемых домов концерн уже строит надземный паркинг на 1,5 тыс. машиномест, 567 из которых отдадут в безвозмездное пользование жителям нового квартала. Параллельно SRV, по информации самой компании, строит дублер проспекта Шаумяна для улучшения транспортной доступности квартала. Впоследствии девелопер передаст дорогу в собственность города.

Как следует из документов, опубликованных на сайте Смольного, SRV разрабатывает план развития квартала, ограниченного Магнитогорской улицей и проспектом Шаумяна.

Спрос и конкуренция

В SRV подробности проекта пока не комментируют. «На данный момент мы прорабатываем несколько концепций развития территорий на Охте, которыми владеет SRV. Инвестиционное решение еще пока не принято», — приводит пресс-служба слова гендиректора «Темпо Инвест» Анны Исаковой.

Объем инвестиций в проект без учета стоимости земельного участка, технических присоединений и социальных обременений может составить 5,1-5,6 млрд руб., полагают в Knight Frank St.Petersburg. Руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге Владислав Фадеев оценивает сумму инвестиций в 6-7 млрд руб. в зависимости от концепции жилья и сроков реализации.

«Спрос на проекты в данной локации высок, что обусловливается близостью к центру города и умеренной удаленностью от метро. Основную конкуренцию будет составлять квартал от компании Bonava, хотя с учетом необходимости редевелопмента всей прилегающей территории речь скорее идет о том, что данные проекты будут дополнять друг друга, повышая интерес к этой части города», — сказал РБК Петербург Фадеев.

«Помимо данного объекта, в районе ст. м. Ладожская возводится еще несколько комплексов. Так же к объектам косвенной конкуренции можно отнести проекты, которые реализуются в районе Дальневосточного пр. Общая площадь всех объектов, представленных в продаже, составляет 476,6 тыс. м² (9,7 тыс. квартир)», — добавляет гендиректор Knight Frank St.Petersburg Николай Пашков.