Смольный готов преодолеть вторую волну кризиса

Петербургские чиновники во вторник подвели итоги социально-экономического развития города в первом полугодии. Несмотря на падение некоторых показателей, отчитывались с оптимизмом. Как заверил глава комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) Сергей Бодрунов, Санкт-Петербург в состоянии преодолеть "вторую волну" экономического кризиса.

Петербургские чиновники во вторник подвели итоги социально-экономического развития города в первом полугодии. Несмотря на падение некоторых показателей, отчитывались с оптимизмом. Как заверил глава комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) Сергей Бодрунов, Санкт-Петербург в состоянии преодолеть "вторую волну" экономического кризиса.

"Никаких тенденций отрицательных ни в России, ни в мировом экономическом пространстве не наблюдается, - убежден глава профильного комитета. - Все стабильно, больших отрицательных явлений не видно". "Все, что можно предусмотреть, мы учли", - добавил председатель КЭРППиТ.

Заметим, что объем поступлений в бюджет Северной столицы в январе-июне нынешнего года снизился на 7% по сравнению с тем же периодом минувшего года. Однако, по мнению все того же С.Бодрунова, поступивших в казну 140 млрд руб. городу в нынешних условиях должно быть достаточно.

По данным Смольного, индекс промышленного производства Петербурга в первом полугодии 2009 года составил 78,3%. Менее всего от кризисных явлений пострадали предприятия, ориентированные на розничного и внутреннего потребителя, доля которых составляет порядка 20% в общей структуре рынка, отметил чиновник.

Уровень безработицы чиновники декларируют удивительно низкий - порядка 1,1% от экономически активного населения. По информации С.Бодрунова, на учете в службе занятости в настоящий момент состоит порядка 81 тыс. 100 петербуржцев. При этом на 1 июля в Петербурге было зарегистрировано порядка 47 тыс. вакансий.

Средняя зарплата в городе по состоянию на конец июня этого года достигла 23 тыс. 336 руб., что выше аналогичного показателя в первом полугодии 2008 года на 6,9%, сообщил глава КЭРППиТ. При этом инфляция по итогам полугодия в Северной столице достигла 7%, рапортуют чиновники, а прожиточный минимум составил 5 тыс. 189 руб.

Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко отметила, что город постепенно справляется с кризисными явлениями. "У нас нет галопирующего роста цен на продовольствие, несмотря на то что Петербург в этом плане зависим. Рост даже ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, цены на социальные сорта хлеба не выросли ни на копейку", - подчеркнула градоначальница.