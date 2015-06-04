Жертва скандала с «Тангейзером» возглавит Театр на Литейном

Уволенный глава Новосибирского театра возглавит Театр на Литейном

Художественный руководитель Театра на Васильевском (а также исполняющий с недавнего времени обязанности главы Театра на Литейном) Владимир Словохотов подписал приказ о назначении исполнительным директором Театра на Литейном Бориса Мездрича. Как уточнил в разговоре с корреспондентом РБК Петербург сам В.Словохотов, приказ был подписан сегодня, 4 июня 2015 года.

Б.Мездрич, по его словам, уже приступил к работе. На завтра назначено его официальное представление коллективу театра.

«В принципе, нет никакого значения, в какой должности он будет работать. Главное, что у меня появился коллега, на которого можно не боясь оставить театр», - отметил он.

На вопрос о том, возглавит ли Б.Мездрич театр на Литейном, В.Словохотов ответил, что фактически возглавлять театр будет тот, кого назначит комитет по культуре. «В любом варианте пусть это решает председатель комитета по культуре, но я бы не отказывался от предложения Бориса Михайловича Мездрича», - добавил он.

Комитет по культуре Ленобласти, напомним, является учредителем четырех государственных театров: петербургских «Театра на Литейном», «Драматического театра на Васильевском» (бывший «Театр сатиры на Васильевском»), театра «Комедианты» и выборгского театра драмы и кукол «Святая крепость».

Б.Мездрич, напомним, в марте 2015 года был уволен с должности директора Новосибирского государственного академического театра оперы и балета из-за постановки Тимофеем Кулябиным оперы «Тангейзер», возмутившей некоторых представителей православной церкви.

Сам В.Словохотов занял пост и.о. директора Театра на Литейном в середине мая. Причем изначально предполагалось, что Театр на Литейном будет объединен с Театром на Васильевском под управлением одной дирекции - ее-то и должен был возглавить В.Словохотов. Однако в последний момент губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отменил это решение. Тогда же глава региона дал указание комитету по культуре об отстранении от работы директора Театра «На Литейном» Андрея Лобанова и назначении В.Словохотова. «Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности Театра «На Литейном» показали, что бывшим руководством она осуществлялась не эффективно. Так быть не должно», - сказал губернатор.

А.Лобанов, в свою очередь, сообщил корреспонденту РБК Петербург, что руководство региона при решении вопроса о лишении учреждения статуса самостоятельного юридического лица не учитывало ни мнение коллектива театра, ни мнение его дирекции. «Решение принято и подписано губернатором Ленинградской области 30 апреля 2015 года. Для дирекции театра «На Литейном» это решение было неожиданным. Дирекция с планом объединения не согласна», - отметил он. «Мнение дирекции театра «На Литейном», мнение коллектива театра «На Литейном» не учитывалось. Комитет по культуре вместе с правительством Ленобласти прорабатывали вопросы объединения самостоятельно и негласно», - добавил он.

Коллектив драматического театра «На Литейном» также выступил резко против объединения театров. Артисты написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. Театр «На Литейном» является самым крупным театром Ленинградской области и самостоятельным творческим организмом, именно он приносит региону ощутимые культурные достижения, напоминали авторы письма. «Как может Театр на Васильевском, небольшой театр с двадцатипятилетней историей, лишать крупнейший и старейший в Ленинградкой области театр - театр «На Литейном», которому 106 лет, собственной истории, собственного лица и перспектив самостоятельного развития», - недоумевал коллектив. В конце мая сотрудники театра провели массовый пикет на Марсовом поле с плакатами: “Руки прочь от нашего театра", "На Литейном нет кризиса", "театр на Литейном эффективен", "Кризис театра на Литейном это ложь".

По мнению экспертов, протест театралов мог повлиять на решение губернатора Ленобласти изменить непопулярное решение об объединении театров (в преддверии осенних выборов). При этом театралы выразили мнение, что сама идея объединения театров попадает в в тренд федеральных планов по оптимизации бюджетных расходов (первыми «подопытными», кстати, стали провинциальные учреждения культуры: в Тюменской и Псковской областях).

Ольга Зарубина, Роман Кизыма