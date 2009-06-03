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Депутаты просят национализировать предприятия Пикалево
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Депутаты просят национализировать предприятия Пикалево
Санкт-Петербург и область, 03 июн 2009, 16:05
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Депутаты просят национализировать предприятия Пикалево
В Госдуму РФ внесен законопроект об обращении имущества ООО "БазэлЦемент", ЗАО "Евроцементгруп" и ООО "УКА "СевЗавПром" в федеральную собственность. Законопроект "Об обращении имущественных комплексов, находящихся в собственности юридических лиц ООО "БазэлЦемент", ЗАО "Евроцементгруп" и ООО "УКА "СевЗавПром", в собственность РФ (о национализации)" внесен депутатами Андреем Исаевым и Михаилом Тарасенко.

В Госдуму РФ внесен законопроект об обращении имущества ООО "БазэлЦемент", ЗАО "Евроцементгруп" и ООО "УКА "СевЗавПром" в федеральную собственность. Законопроект "Об обращении имущественных комплексов, находящихся в собственности юридических лиц ООО "БазэлЦемент", ЗАО "Евроцементгруп" и ООО "УКА "СевЗавПром", в собственность РФ (о национализации)" внесен депутатами Андреем Исаевым и Михаилом Тарасенко.

Согласно законопроекту, предлагается обратить имущественные комплексы ЗАО "БазэлЦемент Пикалево", ЗАО "Пикалевский цемент" и ЗАО "Метахим" города Пикалево Ленинградской области в федеральную собственность. Кроме того, правительству РФ предписывается произвести оценку стоимости имущества предприятий и возместить ее собственникам, а также убытки, причиненные в результате перехода прав собственности.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, расходы федерального бюджета на указанные цели составят 1,5 млрд руб. При этом в дальнейшем имущество может быть продано более эффективному собственнику на условиях объединения предприятий в единый производственный комплекс. Расходы бюджета будут снижены до минимальных.

В случае принятия закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, к постановке вопроса о национализации указанных предприятий вынуждают неурегулированность отношений работодателей и собственников, игнорирование ими интересов России. Владельцы, по мнению авторов, наносят урон экономической безопасности страны, не предпринимают конкретных действий для возобновления производственной деятельности, игнорируют интересы работников.

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