Для ЗСД предоставили госгарантии на 25 млрд рублей

ОАО "Западный скоростной диаметр" получило возможность привлекать облигационные займы под госгарантии на сумму 25 млрд руб. сроком до 20 лет, сообщила пресс-служба комитета по инвестициям и стратегическим проектам администрации Санкт-Петербурга.

ОАО "Западный скоростной диаметр" получило возможность привлекать облигационные займы под госгарантии на сумму 25 млрд руб. сроком до 20 лет, сообщила пресс-служба комитета по инвестициям и стратегическим проектам администрации Санкт-Петербурга.

Постановление о предоставлении государственных гарантий по облигационным займам для продолжения строительства ЗСД в Петербурге подписал премьер-министр Владимир Путин.

Алексей Чичканов, председатель профильного комитета петербургского правительства, отметил, что размещение ценных бумаг решит ряд ключевых задач проекта. Благодаря выпуску облигаций частные инвестиции будут привлечены в рублях на длительный период и по наиболее приемлемым ставкам, пояснил он. А.Чичканов особо подчеркнул, что это позволит ускорить темп строительства автодороги.

Кроме того, ожидается, что облигации ОАО "ЗСД" будут включены в ломбардный список Банка России.

Также стоит отметить, что в данное время идет поиск нового инвестора проекта, который не только завершит строительство дороги, но и позднее будет осуществлять ее эксплуатацию.

Западный скоростной диаметр является платной трассой, которая соединит северные районы Петербурга с южными, минуя городскую дорожную сеть. Общая ее протяженность - 46,4 км, из них 28 км предполагается проложить внутри плотной застройки города. По предварительным данным, пропускная способность магистрали составит более 100 тыс. автомобилей в сутки.

Изначально строительство диаметра планировалось завершить в 2010 году, затем сроки окончания работ были перенесены на 2013-й. По последним данным, привлечь концессионера к реализации проекта планируется в 2011 году. Объем финансирования строительства ЗСД из бюджета Петербурга в 2010 году составит 2,6 млрд руб., из федерального бюджета - 7,3 млрд руб.