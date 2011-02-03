Петербуржца обвинили в убийстве 3-летней падчерицы

Петербуржцу Роману Полевому, водителю-курьеру Северо-Западного центра доказательной медицины, который в конце января обратился в милицию с заявлением о пропаже собственной падчерицы, предъявлено обвинение в убийстве. Как сообщает пресс-служба следственного управления Санкт-Петербурга, есть основания полагать, что молодой человек убил ребенка.

Петербуржцу Роману Полевому, водителю-курьеру Северо-Западного центра доказательной медицины, который в конце января обратился в милицию с заявлением о пропаже собственной падчерицы, предъявлено обвинение в убийстве. Как сообщает пресс-служба следственного управления Санкт-Петербурга, есть основания полагать, что молодой человек убил ребенка.

Сотрудник центра доказательной медицины в возрасте 26 лет обратился в органы правопорядка 24 января 2011 года. Он заявил о пропаже трехлетней девочки, сбиваясь в показаниях.

По словам Р.Полевого, около шести вечера того же дня он оставил падчерицу в доме на одном из участков садоводства "Рехколово" в поселке Александровская Пушкинского района Петербурга и стал убирать дрова на улице. Затем, услышав детский крик, мужчина якобы вернулся в дом, но девочку там не нашел.

В попытке оправдаться за свое решение оставить маленького ребенка дома одного молодой отец, которого к тому моменту на всякий случай задержали, выдвинул новую версию. По его словам, во время исчезновения девочки он ходил в магазин в 800 метрах от дома за сигаретами.

Показания Р.Полевого вызывали сомнения у следователей с самого начала. В первый же день по факту пропажи девочки было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ), а 2 февраля в рамках этого производства обвинение было предъявлено самому обратившемуся в милицию отчиму.

Установить местонахождение девочки или ее тела до сих пор не удалось. Активные поисковые мероприятия продолжаются, к ним привлечены следователи, сотрудники правоохранительных органов, военные и даже волонтеры.

Напомним, совсем недавно в Петербурге была задержана 17-летняя девушка, которую подозревают в убийстве собственного ребенка. По версии следствия, юная мама утром 28 января 2011 года до смерти избила годовалую дочь. Трагедия произошла в Колпинском районе города. Поводом для расправы над ребенком стали... порванные девочкой обои.

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