Смольный готов потратить 2,8 млрд руб. на реконструкцию Дворцового

Дирекция транспортного строительства Петербурга разместила заказ на реконструкцию Дворцового моста через Неву с разработкой рабочей документации.

Дирекция транспортного строительства Петербурга разместила заказ на реконструкцию Дворцового моста через Неву с разработкой рабочей документации.



Об этом сообщается в материалах заказа, максимальная цена контракта составляет 2 млрд 763 млн 686 тыс. 50 руб.



Срок выполнения работ установлен в границах от 470 до 627 дней с момента подписания контракта. Финансирование проекта разбито на этапы. Лимит финансирования, заложенный в бюджете Петербурга на 2012г. на реконструкцию Дворцового моста, составляет 167 млн 789,5 тыс. руб., на 2013г. - 189 млн 720,6 тыс. руб., на 2014г. - 2 млрд 406 млн 175 тыс. 950 руб.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля 2012г., итоги планируется подвести 27 августа.