"Северная верфь" подала в суд на "Коммерсантъ"

РБК РБК Судостроительный завод "Северная верфь" выступил сегодня с опровержением информации газеты "Коммерсантъ" о прошедшем в компании совете директоров.

Судостроительный завод "Северная верфь" выступил сегодня с опровержением информации газеты "Коммерсантъ" о прошедшем в компании совете директоров.

Как сообщили РБК в "Северной верфи", содержащаяся в статье информация о том, что совет директоров утвердил кандидатов в его новый состав, не соответствует действительности. "Совет директоров ОАО "СЗ "Северная верфь" не состоялся, никаких решений принято не было, о чем ОАО "СЗ "Северная верфь" уведомила своих акционеров и Центральный банк РФ, который является залогодержателем акций данного предприятия", - заявили в компании.

В пресс-службе завода сообщили, что компания уже подготовила и направила в суд иск о защите деловой репутации.

Напомним, более 75% акций одного из крупнейших судостроительных заводов России принадлежали структурам бывшего сенатора Сергея Пугачева, потом были заложены ЦБ РФ по невыплаченному кредиту Межпромбанка, а в октябре 2011г. переданы в доверительное управление ОСК. Более 20% акций находятся в собственности ОСК.

