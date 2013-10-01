Синоптики Петербурга рассказали о первых заморозках

В Петербурге в первую неделю октября будет пасмурно. Как сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в Северной столице может пройти небольшой дождь. Температура воздуха составит около +6 градусов, ветер - северный, умеренный. В ночь на среду температура упадет до +2 градусов.

В Петербурге в первую неделю октября будет пасмурно. Как сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в Северной столице может пройти небольшой дождь. Температура воздуха составит около +6 градусов, ветер - северный, умеренный. В ночь на среду температура упадет до +2 градусов.

Днем в среду синоптики обещают переменную облачность и +7 градусов, ветер северо-западный, умеренный. В ночь на четверг в городе ожидается дождь и +4 градуса, зато днем, вероятно, будет сухо, хотя и облачно. Температура может подняться до +10 градусов.

По данным портала Gismeteo, в пятницу петербуржцев снова «порадуют» дожди и западный ветер, температура воздуха составит +7...+9 градусов. Но вот выходные, по всей видимости, будут более ли менее солнечными. В субботу будет +8...+9 градусов, ветер переменный, в воскресенье +6...+11 градусов, ветер юго-западный.

В Ленобласти в ближайшие дни тоже будет пасмурно. Так, по данным синоптиков из Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в регионе ожидается дождь со снегом, температура воздуха +3...+9 градусов. В ночь на среду в области ожидаются заморозки - столбик термометра может опуститься до -3 градусов. Днем температуры поднимется до +4...+9 градусов, ветер северный, умеренный. Дождя в этот день не будет, хотя будет, скорее всего, пасмурно.

В ночь на четверг в некоторых районах Ленобласти температура опустится до 0. Днем в четверг ожидается +6...+11 градусов, ветер юго-западный, умеренный. Днем может пройти небольшой дождь.

По данным Gismeteo, в пятницу и выходные в Ленобласти также будет сухо, а местами и солнечно. Ночная температура в среднем составит 0...+5, дневная - до +12 градусов.

Кстати, по словам главы Росгидромета Романа Вильфанда, похолодание ожидается в ближайшие дни практически на всей территории России. В европейской части страны прогнозируется температура на 4-6 градусов ниже нормы. В остальных регионах синоптики ожидают похолодание, дожди, усиление ветра.

При этом предстоящая зима, вопреки суровым прогнозам, ожидается типичной для России. В декабре на европейской части России не ожидается продолжительного периода холодной погоды, как в прошлом году. Январь, по прогнозу, будет обычный, не холодный. А вот февраль может быть холоднее, чем в прошлом году, подчеркнул глава Росгидромета.