«Фармасинтез» вложит миллиарды в производство онкологических препаратов

Фото: pharmasyntez.com

АО «Фармасинтез-Норд», дочернее предприятие АО «Фармсинтез», планирует начать в Петербурге строительство второй очереди завода по производству противоопухолевых препаратов. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Производство разместится на площадке «Новоорловская» ОЭЗ Санкт–Петербург.

Несколько дней назад АО «Фармасинтез-Норд» открыло первую очередь завода. Частично финансирование проекта осуществлялось за счет кредита банка ВТБ в размере 1,9 млрд руб. Общий объем инвестиций в проект, как следует из сообщения банка, составил более 40 млн долл. В дальнейшем в структуре комплекса планируется создать исследовательскую лабораторию и учебную базу для студентов профильных петербургских вузов.

Отметим, что в текущем году в Петербурге были анонсированы еще несколько проектов в фармацевтической отрасли. В частности, как уже писал РБК Петербург, в апреле петербургский производитель лекарств, БАДов и субстанций «Фармамед.РФ» объявил о намерении вложить около 300 млн руб. в расширение производства.

До этого о планах расширения производства заявило АО «Активный компонент». Как рассказал тогда РБК Петербург президент предприятия Александр Семенов, компания купила в Пушкине помещение площадью 20 тыс. кв. м. На приобретение, реконструкцию и предварительное проектирование предприятие планирует потратить около 2 млрд руб.