В Петербурге построят бизнес-центр необычной конструкции

ГК «Первый базис» построит в Приморском районе Петербурга бизнес-центр для заводов нового формата. Об этом РБК Петербург сообщил президент и владелец компании Феликс Зборовский. По его словам, центр будет включать три здания общей площадью 4500 кв. м. Каждое здание будет состоять из шести блоков по 250-300 кв. м. Завершить строительство объекта планируется в конце 2018 года.

«Первый базис» намерен сдавать помещения в аренду малым и средним компаниям для размещения небольших производств или офисов. Блоки можно будет также приобрести в собственность. Инвестор собирается вложить в проект 200-300 млн руб. Помещения будут предлагаться в аренду по ставке в среднем 1000 руб. за кв. м в месяц, говорит Зборовский.

Отличительная особенность проекта — возможность достройки второго этажа по требованию заказчика за счет быстрого возведения межэтажной перегородки, добавил глава ГК «Первый базис». Похожие проекты, по его словам, есть в Голландии и Германии.

«Запросов на поиск помещения от малых и средних производств в прошлом году стало заметно больше, чем в 2015-2016 гг. Это преимущественно предприятия дерево- металлообрабатывающего профиля, а также компании, работающие в сфере пищевой промышленности, химии, фармацевтики и стройматериалов», — сказал РБК Петербург заместитель генерального директора Knight Frank St Petersburg Михаил Тюнин.

По его словам, в 2017 году основной спрос пришелся на производственные помещения площадью 1000-2000 кв. м, в то время как в предыдущие годы стабильно лидировали площадки до 1000 кв. м. Помещения меньшей площади гораздо менее популярны, считает эксперт.