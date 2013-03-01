Сломанное ветром дерево разбило две иномарки в центре Петербурга

Сегодняшняя непогода уже преподносит неприятные сюрприза петербуржцам. Сегодня днем на Васильевском острове сломанное порывом ветра дерево упало на припаркованную иномарку. Произошло это у дома № 12 по 17-й линии.

Фото: 78.mchs.gov.ru

Сегодняшняя непогода уже преподносит неприятные сюрпризы петербуржцам. Сегодня днем на Васильевском острове сломанное порывом ветра дерево упало на припаркованную иномарку. Произошло это у дома № 12 по 17-й линии.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, сломанный тополь придавил припаркованный на этой улице Peugeot. Дерево также пробило лобовое стекло следовавшего по линии Ford Mondeo, а также оборвал электропровода. По предвариетльным данным, никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС распилили дерево и убрали с проезжей части пострадавшие автомобили.

О неблагоприятной погоде сотрудники МЧС предупреждали петербуржцев еще накануне. По их данным, в городе ожидается сильный снег и метель. А порывы ветра, согласно метеорологам, могут достигать 15-20 м/с.

Ленинградскую область снегопад также не обойдет, скорость ветра в регионе будет достигать 15-18 м/с.