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Общество ,  
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Генеалогический сайт MyHeritage удалит аккаунты россиян

Профили российских пользователей и их данные будут полностью удалены 1 февраля, до этой даты их можно экспортировать и сохранить. Соцсеть неоднократно штрафовали в России за отказ хранить персональные данные россиян внутри страны
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Генеалогический сервис MyHeritage, позволяющий составлять и исследовать семейные древа, находить родственников и предков, а также проводить ДНК-тесты, удалит учетные записи российских пользователей и прекратит предоставление услуг на территории России. Соответствующие уведомления начали приходить в профили российских пользователей портала.

«Согласно нашим данным, вы находитесь в России. В соответствии с правилами, действующими на ее территории, MyHeritage вынуждена прекратить предоставление своих услуг в России и прекратить размещение персональных данных российских пользователей. Поэтому ваша учетная запись и вся содержащаяся в ней информация будут удалены 1 февраля 2025 года», — сказано в сообщении.

Компания предупредила, что данные удалят окончательно и больше они не будут доступны. Администрация соцсети рекомендовала пользователям экспортировать генеалогические древа и ДНК-тесты до 1 февраля, пока это возможно.

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Фото:Антон Денисов / РИА Новости

Создать новый аккаунт на российской версии сайта невозможно, убедился корреспондент РБК. При этом не имеет значения, к какому домену относится e-mail и производится ли регистрация через сторонние сервисы или через форму напрямую.

MyHeritage была основана в 2003 году израильским предпринимателем Гиладом Яфетом. Соцсеть предоставляет генеалогические услуги через международную базу данных с записями, а также проводит генетическое тестирование. Кроме того, она позволяет зарегистрированным участникам вести собственные семейные веб-сайты и обмениваться фотографиями. В соцсети насчитывается 6,2 млрд профилей, с ее помощью было составлено 53 млн генеалогических древ.

1 сентября 2015 года в России вступило в силу требование закона «О персональных данных», обязывающее хранить информацию о российских пользователях внутри страны. За несоблюдение этого правила соцсеть неоднократно штрафовали российские суды.

В конце февраля 2020 года MyHeritage ограничила предоставление услуг на территории России: в частности, она прекратила продавать россиянам наборы для проведения ДНК-тестов.

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