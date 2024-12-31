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Итоги 2024 ,  
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Год за 8 минут. Главные мировые события в заголовках РБК

Сюжет
Итоги 2024

Год за 8 минут. Главные мировые события в заголовках РБК
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Вспоминаем, как прошел уходящий год и о чем в 2024-м были заголовки РБК.

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