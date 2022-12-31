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Новогоднее шоу в Сиднее
В Австралии наступил 2023 год. Главное шоу прошло в Сиднее. Над мостом Харбор-Бридж и зданием оперы устроили грандиозный фейерверк
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