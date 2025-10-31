Шестерых пропавших из нижегородского интерната детей нашли
Всех шестерых детей, пропавших из интерната в Нижнем Новгороде, нашли живыми, сообщил поисково-спасательный центр «Рысь».
В региональном главке МВД подтвердили эту информацию. «При содействии неравнодушных граждан сотрудники УМВД России по Нижнему Новгороду и 8-го отдела УУР ГУ разыскали троих мальчиков и трех девочек в одном из районов областного центра», — говорится в сообщении.
По данным МВД, детей увезли в полицию, угрозы их жизни и здоровью нет.
О пропаже детей сообщили накануне вечером — шестеро воспитанников интерната ушли из социально-реабилитационного центра вечером 30 октября и не вернулись.
