Общество⁠,
В Москве и Петербурге вспомнили жертв политических репрессий. Фото

В Москве и Петербурге вспомнили жертв политических репрессий

На Левашовском кладбище захоронено около 45 тыс. репресированных. Долгие годы этот участок был засекречен и находился под охраной. С 2015 года мемориальное кладбище &laquo;Левашовская пустошь&raquo; внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.&nbsp;
На Левашовском кладбище захоронено около 45 тыс. репресированных. Долгие годы этот участок был засекречен и находился под охраной. С 2015 года мемориальное кладбище &laquo;Левашовская пустошь&raquo; внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.&nbsp;
На Бутовском полигоне в Москве и на Левашовском кладбище под Санкт-Петербургом 30 октября прошли памятные мероприятия по случаю Дня памяти жертв политических репрессий. Эта дата учреждена официально в 1991 году, хотя впервые акции в память о репрессированных начались еще в советское время. В этот день возлагают цветы и зачитывают имена погибших. В Москве акция традиционно проходит у Соловецкого камня на Лубянке.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова возложила цветы к «Стене скорби» на проспекте Сахарова в Москве. «Их имена, судьбы, боль — часть нашей общей истории», — отметила она.

«Очень важно, чтобы и общество, и государство предпринимали меры для того, чтобы ошибки, особенно такие страшные, как [ложное] обвинение в совершении преступления, обвинение в действиях против Родины, были исправлены. И семьям жертв политических репрессий, и жертвам политических репрессий были оказаны компенсационно-восстановительные меры. Это и память, и залог того, чтобы в будущем не было попрания законов и попрания прав человека», — сказала Москалькова.

«Я как советник президента исхожу из позиции президента и своей личной позиции, что эту тему закрывать нельзя, об этих жертвах забывать нельзя, эту тему выхолащивать нельзя. Потому что это очень тяжелый урок в истории нашей страны и такие уроки важны для жизни народа, нации, важны для будущего», — сказал глава СПЧ Валерий Фадеев.

Период массовых репрессий и политических преследований в СССР, также называемый Большим террором, проходил в 1937–1938-м. Только в эти годы число жертв с учетом скончавшихся в ГУЛАГе и других исправительных учреждениях составило более 1 млн человек. После 1991-го были реабилитированы сотни тысяч человек.

