 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Генетики выяснили, представители каких народов чаще оказываются «совами»

Genotek: чаще «совы» встречаются среди чеченцев, реже — среди азербайджанцев
Специалисты компании Genotek проанализировали геномы жителей России, представляющих разные этнические группы, и выяснили, что больше всего «сов» среди чеченцев, а меньше всего — среди азербайджанцев
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Специалисты компании Genotek провели исследование и выяснили, что наибольшей предрасположенностью к позднему режиму сна среди народов России обладают чеченцы, а ранний подъем предпочитают азербайджанцы. Всего было проанализировано свыше 166 тыс. геномов жителей России, представляющих разные этнические группы, результаты исследования есть у РБК.

В Genotek пояснили, что внутренний ритм «жаворонков» и «сов» определяется биологическими процессами, которые зависят от генов. Один из ключевых — ген PER3 (Period Circadian Regulator 3), регулирующий активность специальных белков, определяющих суточные ритмы человека. PER3 влияет также на эмоциональное состояние и адаптацию к смене времен года. У обладателей даже одной копии гена PER3 с аллелем G вероятность иметь «совиный» режим сна увеличивается почти в 2,5 раза.

Генетики рассказали об открытии «черного ящика» в группах крови человека
Общество
Фото:David Silverman / Getty Images

Согласно исследованию, среди чеченцев аллель G встречается в 30,8% случаев. На втором и третьем местах по предрасположенности к позднему режиму сна оказались ашкеназские евреи (28,63%) и армяне (26,08%). Наименьшее число представителей, склонных быть «совами», среди азербайджанцев (12,21%), казахов (12,69%) и корейцев (13%). Русские (19,67%) заняли 15-е место в рейтинге, украинцы (20,11%) — на 14-м месте, белорусы (20,53%) — на 10-м месте.

«Различия между этносами не означают, что один народ «более сонный», а другой — «более бодрый». Скорее это отражает особенности генетического фона, сложившиеся исторически и культурно. Такие данные помогают лучше понимать, как генетика и условия среды вместе формируют наши биоритмы», — отметил руководитель исследования, директор по науке Genotek Александр Ракитько.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
генетика геном человека
Материалы по теме
Эксперты оценили исследование о повышении риска шизофрении из-за генетики
Общество
Ученые оценили количество смертей от жары во всем мире в 550 тыс.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Генетики выяснили, представители каких народов чаще оказываются «совами» Общество, 05:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Трамп в разы сократил квоту на прием беженцев в США Политика, 04:42
Economist оценил, на сколько хватит средств Украине без финансирования ЕС Политика, 04:33
Звезда «Иллюзии обмана» пожертвует почку незнакомцу Общество, 04:03
В Госдуме напомнили о двухдневной рабочей неделе в конце года Общество, 03:33
В МИД допустили возобновление стамбульских переговоров с Украиной Политика, 03:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Орел Политика, 03:09
В Эль-Фашере в Судане от действий боевиков погибли более 2 тыс. человек Политика, 03:05
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Трамп после турне по Азии раздал детям конфеты на Хэллоуин в Белом доме Политика, 02:27
Снятого нижегородского викария проверят на канонические преступления Общество, 02:13
В Липецке и районах объявили опасность атаки дронов Политика, 02:00
Стали известны дата и место похорон актера Анатолия Меньщикова Общество, 01:36