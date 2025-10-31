Генетики выяснили, представители каких народов чаще оказываются «совами»

Специалисты компании Genotek проанализировали геномы жителей России, представляющих разные этнические группы, и выяснили, что больше всего «сов» среди чеченцев, а меньше всего — среди азербайджанцев

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Специалисты компании Genotek провели исследование и выяснили, что наибольшей предрасположенностью к позднему режиму сна среди народов России обладают чеченцы, а ранний подъем предпочитают азербайджанцы. Всего было проанализировано свыше 166 тыс. геномов жителей России, представляющих разные этнические группы, результаты исследования есть у РБК.

В Genotek пояснили, что внутренний ритм «жаворонков» и «сов» определяется биологическими процессами, которые зависят от генов. Один из ключевых — ген PER3 (Period Circadian Regulator 3), регулирующий активность специальных белков, определяющих суточные ритмы человека. PER3 влияет также на эмоциональное состояние и адаптацию к смене времен года. У обладателей даже одной копии гена PER3 с аллелем G вероятность иметь «совиный» режим сна увеличивается почти в 2,5 раза.

Согласно исследованию, среди чеченцев аллель G встречается в 30,8% случаев. На втором и третьем местах по предрасположенности к позднему режиму сна оказались ашкеназские евреи (28,63%) и армяне (26,08%). Наименьшее число представителей, склонных быть «совами», среди азербайджанцев (12,21%), казахов (12,69%) и корейцев (13%). Русские (19,67%) заняли 15-е место в рейтинге, украинцы (20,11%) — на 14-м месте, белорусы (20,53%) — на 10-м месте.

«Различия между этносами не означают, что один народ «более сонный», а другой — «более бодрый». Скорее это отражает особенности генетического фона, сложившиеся исторически и культурно. Такие данные помогают лучше понимать, как генетика и условия среды вместе формируют наши биоритмы», — отметил руководитель исследования, директор по науке Genotek Александр Ракитько.