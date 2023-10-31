В регионах заявили о дефиците учителей математики и русского языка

РБК опросил 85 регионов о ситуации с наличием педагогов. Ответы поступили из 40 регионов. Нехватка педагогов по математике наблюдается практически в каждом из них

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

РБК опросил 85 регионов о ситуации с наличием в каждом из них учителей всех необходимых профилей. Ответили 40 регионов, и, согласно результатам опроса, наиболее востребованы преподаватели математики, русского и иностранных языков.

О дефиците учителей математики сообщили 35 регионов, или 88% от числа давших ответы, русского языка — 31 регион (78%), английского и других иностранных языков — 29 регионов (73%), литературы — 24 региона (60%), начальных классов — 21 регион (53%), физики — 13 регионов (33%).

Математика

Нехватка педагогов по математике наблюдается практически в каждом из 40 ответивших регионов.

Наряду с нехваткой учителей по математике в Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Краснодарском крае и других регионах указали на востребованность педагогов по физике и информатике.

Как пояснили в министерстве образования и науки Челябинской области, спрос на учителей по русскому языку и математике велик, так как эти предметы являются обязательными при сдаче ОГЭ (сдается в конце 9-го класса) и ЕГЭ (сдается по завершении 11-го класса).

Русский язык и литература

Большинство опрошенных РБК регионов, среди которых в том числе Московская, Тюменская, Иркутская и Архангельская области, также указали на нехватку учителей по русскому языку и литературе.

Английский и другие иностранные языки

Востребованность преподавателей по английскому языку и другим иностранным языкам, которая наблюдается, в частности, в Томской, Амурской, Челябинской, Белгородской областях, Удмуртии и других регионах, обуславливается тем, что знание английского языка является важным и фактически обязательным для карьерного роста.

Учителя начальных классов

В Калужской области и Пермском крае рост потребности в педагогах начальных классов связывают с увеличением численности населения.

Кроме того, в Удмуртии отметили нехватку воспитателей и педагогов в детских садах. В Тамбовской, Владимирской и Астраханской областях указали на нехватку педагогов-психологов. В Ленинградской области наряду с нехваткой педагогов начальной школы сообщили о потребности в учителях музыки и пения.

В чем причина дефицита учителей

Как уточнили РБК в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, причина дефицита учителей заключается в том, что педагогами чаще всего являются молодые женщины, которые могут в какой-то момент решить продолжить образование или уйти в декретный отпуск. Кроме того, у выпускников вузов, готовящих преподавателей, большой выбор сопряженных профессий — журналистка, PR, IT и другие.

Как регионы закрывают потребность в учителях

Образовательные организации выполняют учебный план в полном объеме за счет того, что педагоги работают по внешнему и внутреннему совместительству, а также путем привлечения молодых специалистов и учителей-пенсионеров, за счет привлечения работников по программе «Земский учитель» и студентов старших курсов педагогических вузов.

Как формируется зарплата учителей

Зарплата педагогов зависит не только от оклада, но и от количества часов преподавания в неделю, стимулирующих выплат, квалификационного разряда, дополнительной нагрузки, например в виде классного руководства.

В Москве, как сообщили РБК в столичном департаменте образования и науки, с 2010 года средняя заработная плата учителей выросла более чем в три раза — с 39 тыс. до свыше 125 тыс. руб. в 2022 году. За восемь месяцев 2023 года средняя зарплата учителей составила более 132 тыс. руб.

Согласно данным оперативного мониторинга, средняя заработная плата учителей в Курганской области за январь—август текущего года составила около 41 тыс. руб. с учетом выплат за классное руководство (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост более 15%). По данным Росстата, за первое полугодие целевой показатель по уровню средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций выполнен, отметили в департаменте образования и науки Курганской области.

Как сообщили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, средняя заработная плата учителей в регионе за январь—август 2023 года (без учета федеральных выплат, установленных за классное руководство) составила около 52 тыс. руб. (рост на 9,1% год к году).

Изменится ли ситуация с выплатами учителям в 2024 году

Согласно заключению комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению на проект федерального бюджета на 2024 год, российским регионам может не хватить денег на увеличение зарплат учителям и врачам из-за повышения в 2024 году МРОТ и роста инфляции. В пресс-службе Минфина в ответ на запрос РБК сообщили, что проектом федерального бюджета на 2024–2026 годы предусматривается увеличение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов России в 2024 году на 25,9% к уровню 2023 года, а также дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели в 2024 году на 8,1% к уровню 2023 года. Общий объем указанных дотаций на 2024 год составит более 1,1 трлн руб., отметили в пресс-службе Минфина.

Риски недостатка у регионов собственных средств для финансирования повышения оплаты труда работников бюджетной сферы не прогнозируются, подчеркнули в министерстве, добавив, что региональные власти должны соблюсти приоритет при планировании расходов своих бюджетов на 2024 год и заложить в полном объеме финансы для оплаты труда работников бюджетной сферы с учетом повышения/индексации зарплат.

Какие дополнительные выплаты полагаются педагогам

Как отметили в министерстве образования и науки Дагестана, востребованность и дефицит учителей в регионах связаны в том числе с низким уровнем заработной платы. В остальных регионах РБК сказали, что для привлечения учителей используются меры социальной поддержки: доплаты молодым педагогам, краевая выплата классным руководителям, стимулирующие выплаты в образовательных организациях. Учителям выделяют 1 млн руб. на первоначальный взнос по ипотеке, также ежегодной стала выплата учителям к началу учебного года, как и премия педагогам, подготовившим стобалльников по результатам ЕГЭ, и наставникам победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников. С 2023 года введены премии за профмастерство.