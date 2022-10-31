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Суд арестовал петербуржца, который снес ограждения в Пулково

Суд заключил под стражу петербуржца, который снес на своем Opel ограждения в Пулково
Суд в Санкт-Петербурге до 27 декабря заключил под стражу мужчину, который на Opel протаранил ограждения в аэропорту Пулково и выехал на стоянку самолетов. По данным местных изданий, подозреваемый требовал забрать его в Африку
Кирилл Селезнев
Кирилл Селезнев (Фото: kirillsel / VK)

Московский районный суд в Петербурге заключил под стражу местного жителя, который на легковом автомобиле «Opel» снес ограждение зоны безопасности в аэропорту Пулково и выехал на стоянку самолетов, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Кирилла Селезнева подозревают в совершении преступлений, предусмотренных в ч.1 ст.213 (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам или с угрозой его применения) и ч.2 ст. 167 УК (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Суд назначил ему арест до 27 декабря. Селезнев и его защитник просили избрать более мягкую меру пресечения. Подозреваемый не судим, работает и имеет на иждивении нетрудоспособную мать.

Вечером 28 октября Селезнев, находясь на привокзальной площади центрального пассажирского терминала Пулково, пробил на машине ограждение аэропорта на машине и выехал к стоянке самолетов. По данным канала «78» Селезнев кричал, чтобы его отправили в Африку. Мужчина признался, что употреблял наркотики, но от освидетельствования он отказался.

Пресс-служба аэропорта сообщает, что своими действиями петербуржец причинил материальный ущерб на сумму 300 тыс. руб. 

 

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Пулково дебош Санкт-Петербург
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