Суд арестовал петербуржца, который снес ограждения в Пулково
Московский районный суд в Петербурге заключил под стражу местного жителя, который на легковом автомобиле «Opel» снес ограждение зоны безопасности в аэропорту Пулково и выехал на стоянку самолетов, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города.
Кирилла Селезнева подозревают в совершении преступлений, предусмотренных в ч.1 ст.213 (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам или с угрозой его применения) и ч.2 ст. 167 УК (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Суд назначил ему арест до 27 декабря. Селезнев и его защитник просили избрать более мягкую меру пресечения. Подозреваемый не судим, работает и имеет на иждивении нетрудоспособную мать.
Вечером 28 октября Селезнев, находясь на привокзальной площади центрального пассажирского терминала Пулково, пробил на машине ограждение аэропорта на машине и выехал к стоянке самолетов. По данным канала «78» Селезнев кричал, чтобы его отправили в Африку. Мужчина признался, что употреблял наркотики, но от освидетельствования он отказался.
Пресс-служба аэропорта сообщает, что своими действиями петербуржец причинил материальный ущерб на сумму 300 тыс. руб.