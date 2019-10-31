В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра

Запрет вступит в силу с 2022 года. Решение принято из-за негуманного процесса производства деликатеса. Нарушителям будет грозить штраф в размере $2 тыс.

Фото: Victor J. Blue / Bloomberg

Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра. Об этом сообщает The New York Times. За нарушение предусмотрен штраф в размере $2 тыс.

За это решение проголосовали 42 парламентария, против высказались шесть. В офисе мэра Нью-Йорка Билла де Блазио заявили CNN, что он намерен подписать документ.

Фуа-гра готовится из печени утки или гуся. Для того чтобы приготовить деликатес, птиц насильно перекармливают (чаще всего с использованием специальных воронок или трубок, через которые корм засыпают им в глотки) и лишают свободы передвижения. В результате печень увеличивается в несколько раз.

«Это одна из самых жестоких практик, и это сделано для продукта, который является исключительно люксовым», — заявила поддержавшая законопроект член Совета второго округа городского совета Нью-Йорка Карлина Ривера.

«Как пожизненный защитник прав животных, я рада, что совет проголосовал за принятие этого исторического закона, запрещающего продажу этих конкретных продуктов животного происхождения с принудительным кормлением», — добавила она.