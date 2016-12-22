ФСБ изъяла оружие по делу о мошенничестве сотрудников Россельхозбанка

ФСБ и полиция провели обыски, связанные с делом о мошенничестве, подозреваемыми по которому являются неустановленные лица из числа сотрудников Россельхозбанка. Оперативники обнаружили травматическое и огнестрельное оружие

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Во вторник, 30 октября, оперативники ФСБ совместно с сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве провели обыски в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников Россельхозбанка, рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД. Информацию подтвердил и источник в одном из отделов экономической безопасности и противодействия коррупции.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) было возбуждено следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве, сообщил источник. «Неустановленные лица из числа сотрудников АО «Россельхозбанк» похитили 16,1 млн руб. у компании ООО «РегионТранс», — рассказал источник в полиции. По его словам, оперативники ФСБ провели обыски в помещении склада на Поклонной улице.

Силовики задержали Фатхутдинова Р.Г. и Головача Р.В., которые арендовали помещение, добавил собеседник. Следователи выясняют, имеют ли эти люди отношение к кредитной организации. «В ходе обысков оперативники обнаружили 118 печатей юридических компаний, 211 банковских карт, которые были оформлены на разных физлиц, а также пять травматических пистолетов, три единицы огнестрельного оружия, около 200 патронов различного калибра, пять гранат Ф-1», — сообщил собеседник. Среди огнестрельного оружия был пистолет Browning, пистолет ТК и пистолет ТТ.

Также у задержанных мужчин были изъяты сотовые телефоны, ноутбуки и сим-карты. По результатам обыска в отношении задержанных было возбуждено еще одно уголовное дело по ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

РБК отправил запрос в Россельхозбанк, а также в пресс-службу ГУ МВД по Москве с просьбой прояснить детали уголовного дела.