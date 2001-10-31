Свидетель заявляет, что Доренко мог принимать наркотики

В Кунцевском межмуниципальном суде Москвы сегодня продолжились слушания по делу журналиста Сергея Доренко, обвиняемого в хулиганстве.

Суд вновь опрашивал свидетелей: очевидцев инцидента и сотрудников оперативных служб, всего 7 человек. При даче показаний врач скорой помощи Павел Македонский, проводивший осмотр журналиста после происшествия, показал, что у Доренко наблюдались "косвенные признаки возможного наркотического опьянения".

Македонский имел в виду "резко суженные зрачки и состояние эйфории". В ответ журналист опроверг слова врача, заявив суду, что осмотр вообще не проводился.

Сотрудники ДПС сообщили суду, что на участке велотрека в зоне отдыха "Крылатское", где произошел инцидент, не установлены запрещающие знаки, поэтому там постоянно ездит различный автотранспорт. Показания же трех очевидцев, касающиеся хронологии событий, противоречат друг другу. После перерыва судебное заседание продолжится.

Напомним, Сергей Доренко обвиняется по статье 213 часть 3 ("Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). По версии следователей, 15 апреля нынешнего года журналист на своем мотоцикле совершил наезд на капитала I ранга Валерия Никитина, после чего последний был госпитализирован. В свою очередь, Доренко утверждает, что был избит Никитиным и сопровождавшими того лицами.