Минюст и SEC проверят Tesla из-за секретного проекта «дома Илона Маска»

Власти США расследуют нецелевое использование средств в компании Tesla, пишет WSJ. Прокуроры запросили данные о секретном «Проекте 42», который в документах компании фигурировал как дом для Илона Маска

Штаб-квартира компании Tesla в Остине (Техас, США) (Фото: Go Nakamura / Reuters)

Прокуратура и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проведут расследование в отношении компании Tesla из-за проекта строительства большого стеклянного здания рядом со штаб-квартирой компании в Остине, штат Техас. Об этом сообщает газета The Wall Sreet Journal со ссылкой на источники.

О самом проекте здания необычной формы в виде закрученного шестиугольника рядом со штаб-квартирой Tesla в Остине газета писала со ссылкой на свои источники еще в июле. Во внутренних документах компании он фигурировал как секретный «Проект 42» и описывался как дом гендиректора Tesla Илона Маска.

По данным газеты, для постройки планировалось закупить специальное стекло на сумму в несколько миллионов долларов, что привлекло внимание юристов и членов совета директоров компании. Они решили проверить, не были ли ресурсы израсходованы не по назначению.

Теперь прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка и Комиссия по ценным бумагам и биржам запросили у Tesla сведения о выплатах компании Маску, целях проекта и о затратах на его реализацию.

Правила биржи требуют, чтобы публичные компании раскрывали информацию о сделках на сумму более $120 тыс., в которых связанная сторона, например исполнительный директор, имеет существенную заинтересованность. Правила также требуют, чтобы менеджеры такого уровня отчитывались о любых льготах или личной выгоде на сумму более $10 тыс., поясняет газета.

WSJ отмечает, что результаты внутренней проверки журналистам неизвестны, как и не известно, был ли в итоге получен заказ на стекло или его только планировали сделать.

Tesla, Комиссия по ценным бумагам и Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка отказались от комментариев газете.