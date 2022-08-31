Экс-гендиректор Internews Асламазян погибла в ДТП в Армении

Асламазян руководила Internews с 1993 по 2007 год. Фонд занимался поддержкой независимых СМИ. В 2007-м журналистку обвинили в контрабанде валюты, позже дело переквалифицировали в административное

Манана Асламазян (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

В Ереване в ДТП погибла бывший генеральный директор фонда Internews, который занимался поддержкой независимых СМИ, Манана Асламазян, сообщила журналистка Виктория Мучник в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России).

«Большое горе. В Ереване погибла Манана Асламазян. Сбила машина. Манана наш большой друг, наша мама. Мама российской журналистики. Даже не знаю, кто сделал больше нее для нас для всех. Боль невыносимая», — написала Мучник.

Internews — международная некоммерческая организация с 30 офисами по всему миру, которая поддерживает независимые СМИ в 100 странах, проводит обучение журналистов.

Асламазян было 70 лет. Она родилась и выросла в Ереване, а после окончания Ереванского государственного университета в 1973 году переехала в Москву. В 1993 году она стала генеральным директором российского отделения американского фонда Internews Network, а через пять лет — членом правления Internews International и президентом Internews Европа.

В 2000 году Асламазян стала членом Федеральной конкурсной комиссии Министерства России по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, однако в 2004 году ее исключили из состава комиссии. С 2002 года она была вице-президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей, в 2007 году ее также исключили из состава организации.

В том же году Асламазян стала фигурантом дела о контрабанде валюты, в московском офисе Internews прошли обыски. По версии следствия, журналистка ввезла из Франции в Россию €9,5 тыс. вместо разрешенных $10 тыс. После возбуждения уголовного дела Асламазян уехала в Париж, а российское отделение Internews прекратило работу. В 2010 году по решению Конституционного суда уголовное дело переквалифицировали в административное. В последние годы журналистка жила в Ереване.

Асламазян была удостоена специальной награды Академии российского телевидения за важную роль в подготовке кадров для регионального телевидения «За личный вклад в развитие российского телевидения». В 2002 году стала лауреатом премии «Медиаменеджер России» в номинации «Особые заслуги в развитии медиабизнеса».

РБК направил запрос в пресс-службу полиции Армении и в компанию Internews.