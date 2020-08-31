Турагентства пожаловались на нежелание граждан покупать туры на зиму

Опасения туристов связаны в том числе с распространением слухов о возможном возвращении карантинных мер

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Опрошенные «Вестником АТОР» представители турагентств сообщили, что граждане практически не бронируют туров на зиму. Они объясняют это опасениями туристов, которые не понимают, когда будут открыты границы и как сложится эпидемиологическая ситуация в России.

Издание отмечает, что на настроения потенциальных путешественников влияют также слухи и вбросы недостоверной информации о якобы принятом решении вновь ввести карантинные ограничения в конце сентября. «Туристы, даже внутренне понимая, что это фейк, все равно не хотят рисковать. Динамика станет прямо противоположной в случае стабильной ситуации после 20 сентября. Но сейчас глубина бронирования — в среднем семь дней», — заявил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Бронирований практически нет не только на зиму, но и на осень. Да, есть единичные бронирования, но подавляющее большинство наших клиентов принимают решение о поездке в самый последний момент. С их точки зрения, так надежнее», — пояснил управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел» Георгий Погосов.

Однако директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что сейчас картина бронирования туров на зиму аналогичная прошлогодней. «Как правило, зимние продажи туров по России активизируются именно в конце сентября», — уточнил он.