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Пандемия коронавируса ,  
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Турагентства пожаловались на нежелание граждан покупать туры на зиму

Опасения туристов связаны в том числе с распространением слухов о возможном возвращении карантинных мер
Фото: Luke MacGregor / Reuters
Фото: Luke MacGregor / Reuters

Опрошенные «Вестником АТОР» представители турагентств сообщили, что граждане практически не бронируют туров на зиму. Они объясняют это опасениями туристов, которые не понимают, когда будут открыты границы и как сложится эпидемиологическая ситуация в России.

Издание отмечает, что на настроения потенциальных путешественников влияют также слухи и вбросы недостоверной информации о якобы принятом решении вновь ввести карантинные ограничения в конце сентября. «Туристы, даже внутренне понимая, что это фейк, все равно не хотят рисковать. Динамика станет прямо противоположной в случае стабильной ситуации после 20 сентября. Но сейчас глубина бронирования — в среднем семь дней», — заявил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Бронирований практически нет не только на зиму, но и на осень. Да, есть единичные бронирования, но подавляющее большинство наших клиентов принимают решение о поездке в самый последний момент. С их точки зрения, так надежнее», — пояснил управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел» Георгий Погосов.

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Однако директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что сейчас картина бронирования туров на зиму аналогичная прошлогодней. «Как правило, зимние продажи туров по России активизируются именно в конце сентября», — уточнил он.

В компании АЛЕАН отмечают, что единственное направление, где сейчас наблюдается рост числа бронирований на декабрь—январь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — это Красная Поляна. «Активное бронирование туров в санатории Урала и Сибири ожидаем в октябре-ноябре. В прошлые годы в топ клиентских предпочтений также входила Белоруссия. Сейчас же у нас только единичные заявки: сказываются отсутствие авиасообщения и нестабильная ситуация в стране», — заявили там.

Россия на сегодняшний день восстановила авиасообщение лишь с несколькими странами — Великобританией, Турцией, Танзанией и Швейцарией. С начала августа восстановлены полеты на турецкие курорты Бодрум, Даламан и Анталья.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: туризм, выезд за границу, пандемия
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