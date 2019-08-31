Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года

1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия. Право реализации останется только у самих музеев и театров, а также у компаний, с которыми они заключили договор (такие компании не смогут установить наценку выше 10% от стоимости билета). Также появятся правила возврата билетов: получить полную стоимость можно будет при возврате не менее чем за десять дней до мероприятия, а за три дня покупателю вернут не больше 30%, при попытке вернуть билеты еще позже их стоимость возмещаться не будет.
С 1 сентября граждане могут отказаться от права на отсрочку от службы в армии или освобождения от нее. Для призыва достаточно будет подать заявление.
Этот же закон дает основания для досрочного увольнения с воинской службы при возникновении новых обстоятельств, например в случае необходимости ухаживать за близким родственником или при рождении второго ребенка.
С 1 сентября станет обязательной аудиозапись судебных заседаний. Это относится к протоколированию заседаний суда первой и апелляционной инстанций и не затрагивает закрытые заседания. Поправки внесены в Уголовно-процессуальный, а также Гражданский, Арбитражный процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.
25 сентября вступают в силу поправки о создании единой информационной системы учета и контроля за обращением с отходами наивысших классов опасности. Заниматься утилизацией отходов будет федеральный оператор, также будет утверждена единая схема обращения с такими отходами — этим займется правительство.
С 27 сентября беспилотники весом от 0,25 до 30 кг будут обязательно ставить на учет в Росавиации. Заявление нужно подать в десятидневный срок после покупки или ввоза дрона в страну. Тем, у кого беспилотники уже есть, необходимо их зарегистрировать в течение месяца со дня вступления правил в силу.