Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года

Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года

В сентябре в России вступают в силу нормативные акты в разных сферах жизни, от социальных выплат и армейской службы до регистрации беспилотников. Главные новшества — в обзоре РБК

Пенсии

1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах. Неработающие пенсионеры с сельскохозяйственным стажем не менее 30 лет имеют право на прибавку 25% к фиксированной части с 1 января. Сейчас фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 5334 руб. 19 коп. Соответственно, на селе она вырастет до 6667 руб. 74 коп.

Оформление ДТП

С 1 сентября оформить извещение о ДТП для подачи в страховую компанию можно будет в электронном виде. Это должно ускорить оформление аварий по европротоколу. Специальный сервис заработает на сайте госуслуг. Сейчас извещение необходимо заполнять на бумаге.