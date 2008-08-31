Европа хочет вытеснить голливудское кино из Азии

В Еврокомиссии надеются, что план позволит создать противовес продукции Голливуда, которая сейчас доминирует в кинотеатрах по всему миру.
Около 50 компаний уже согласились с обмен на субсидии ежегодно резервировать определенное количество мест в афишах за европейскими лентами. Теперь Еврокомиссия намерена увеличить число участников акции, говорится в сообщении.
Представитель проекта Europa Cinemas Фатима Джумер считает, что европейскому кинематографу нужна помощь в противостоянии системе дистрибуции, в которой сейчас преобладает США. "На рынках этих стран господствует продукция Голливуда", - говорит Ф.Джумер.
Она напомнила, что во многих странах значительная доля кинотеатров принадлежит компаниям из США."Все правильно, американские компании показывают американское кино", - сказала Ф.Джумер.
В соответствии с планом Еврокомиссии, в Латинскую Америку будут поставляться в основном испанские и португальские фильмы. Азиатский же зритель, считают специалисты, с удовольствием посмотрит европейское кино независимо от страны производства.