Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу уходит в отставку

Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу планирует уйти в отставку 14 сентября 2007г., передает Reuters со ссылкой на заявление представителя администрации США Тони Фратто. На посту пресс-секретаря Т.Сноу сменит его заместитель Дана Перино.

Т.Сноу, в прошлом журналист телеканала Fox News, работает в Белом доме с 2006г. Его уход с поста связывают с онкологическим заболеванием. В марте с.г. чиновник объявил, что страдает рецидивом рака кишечника и проходит курс химиотерапии. Заметим, что ранее отставку Т.Сноу связывали с низким уровнем заработной платы.

Стоит сказать, что разговоры об уходе Т.Сноу застали врасплох его коллег в администрации Белого дома, которые отметили, что пока не могут назвать человека, способного заменить нынешнего пресс-секретаря.

Ежегодный заработок 52-летнего Т.Сноу составляет 168 тыс. долл., что значительно ниже гонораров, которые он получал, работая в радио- и телевизионных ток-шоу.

Т.Сноу был назначен пресс-секретарем Белого дома 26 апреля 2006г. До этого он работал спичрайтером еще в администрации Дж.Буша-старшего. Т.Сноу известен резкой критикой в адрес действующего президента США.

В частности, он называл Дж.Буша "ходячим замешательством", "потерявшим контроль над федеральным бюджетом". Т.Сноу также критиковал главу государства за "вялую внутреннюю политику", а однажды назвал Дж.Буша "человеком, поющим политкорректности из Псалтыря".