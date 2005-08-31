На территории ВВЦ милиционеры устроили стрельбу

Перестрелка между двумя офицерами столичного ГУВД произошла в Москве на территории Всероссийского Выставочного Центра.

Как сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Москвы, во вторник около 21:30 мск в одном из кафе произошла ссора между майором из ГУВД и лейтенантом из отдела по охране территории выставочного комплекса.

Во время ссоры майор дважды выстрелил в лейтенанта и ранил его в предплечье. Пострадавший лейтенант был отправлен в Боткинскую больницу, а майор – задержан для проверки на алкогольное опьянение.

Перестрелка произошла в районе павильона номер 35 на ВВЦ.

Останкинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 213 ("хулиганство") и статье 286 ("превышение должностных полномочий").

Предыдущий подобный случай произошел в начале августа в Старопромысловском районе Чечни. Там подрались между собой сотрудники антитеррористического центра и милиционеры. Тогда около 15 сотрудников антитеррористического центра Чечни в ходе возникшей ссоры ранили из автомата милиционера и нанесли побои двум сержантам и рядовому милиции.