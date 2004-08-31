Крупная авария в ФРГ: столкнулись 26 автомобилей

Крупная автокатастрофа произошла в ФРГ.

Накануне на скоростной автомагистрали Кельн - Франкфурт-на-Майне столкнулись 26 автомобилей, сообщает телекомпания НТВ. В результате аварии 11 человек получили ранения.

Первоначально столкнулись две «легковушки», заблокировав движение на трассе. Затем в них врезались еще 24 автомобиля.

На дороге возникла пробка протяженностью 12 километров. По предварительным оценкам, ущерб от инцидента превышает 200 тысяч евро.

Отметим, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в автокатастрофах в мире погибают более 1,2 млн человек. Еще около 50 млн человек получают при этом травмы и увечья. ВОЗ предупреждает, что если ситуация будет развиваться подобным образом и в дальнейшем, то к 2020г. аварии на дорогах станут уносить больше жизней, чем инсульт и ВИЧ.

Как выяснилось, самые безопасные дороги - в Западной Европе, где на 100 тыс. человек приходится 11 смертей в автокатастрофах. В странах Африки этот показатель составляет 28,3 погибших.

Примечательно, что в нашей стране на каждые 100 ДТП приходится до 14 погибших. Это в три-четыре раза больше, чем в Европе.