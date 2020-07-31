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В Португалии потерпел крушение скоростной поезд

Фото: Miguel Vidal / Reuters
Фото: Miguel Vidal / Reuters

Десятки человек пострадали при крушении в Португалии скоростного поезд, сообщает Reuters. По данным агентства, есть, как минимум, один погибший.

Португальское агентство новостей Lusa сообщает, что крушение произошло в округе Коимбра, где скоростной поезд Alfa Pendular сошел с рельсов после столкновения с машиной.

По данным портала Noticias de Coimbra, столкновение произошло в районе населенного пункта Касалиньос, расположенного примерно на полпути между Порту и Лиссабоном.

Представитель национальной службы спасения сообщил Reuters, что в вагонах скоростного поезда находилось 240 пассажиров, из которых пятеро получили тяжелые, а около 30 — легкие травмы.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: Португалия, крушение поезда
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