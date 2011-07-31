Жертвами аварий на шахтах Украины стали 37 человек

Число погибших в результате аварии на шахте "Суходольская-Восточная" увеличилось до 26 человек, двое шахтеров пострадали, сообщает МЧС страны.

В течение 29-30 июля в городе Суходольск Краснодонского района проводились поисково-спасательные работы на шахте "Суходольская-Восточная", где в пятницу в 1:57 по местному времени на горизонте 915 м произошел взрыв. Спасательная операция была прекращена в 6 утра воскресенья.

Причина взрыва на шахте сейчас устанавливается. На месте происшествия работает правительственная комиссия во главе с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Бойко и министром чрезвычайных ситуаций Виктором Балогой.

Кроме того, количество погибших при разрушении наземной части ствола клетевого подъема высотой 65 метров на шахте им.Бажанова в Макеевке увеличилось до 11 человек. Трагедия произошла 29 июля в 9:40. В результате разрушения приспособления для подъема-спуска людей и груза около 600 горняков оказались под землей и вынуждены были выбираться на свет по резервным стволам.

В связи с гибелью людей на шахтах президент Украины Виктор Янукович объявил 31 июля днем траура в стране, сообщает пресс-служба главы государства. В этот день будет приспущен государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, госпредприятий, а также иностранных дипломатических учреждений.

Органам государственной власти и другим учреждениям рекомендовано ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.