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В центре Москвы загорелось здание. Видео

МЧС: здание загорелось на Люсиновской улице в Москве

В центре Москвы загорелось здание. Видео
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На Люсиновской улице в центре Москвы загорелось находящееся на реконструкции здание, движение в этом районе затруднено, сообщили в департаменте транспорта столицы.

Площадь пожара составила 300 кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. Там добавили, что произошло возгорание кровли.

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