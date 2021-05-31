Эрдоган сократил комендантский час и разрешил свадьбы

С 1 июня в Турции начнется очередной этап ослабления карантинных ограничений. Они позволили снизить ежесуточную заболеваемость COVID с 50-60 тыс. до 7-8 тыс.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в связи со снижением темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19 страна переходит к следующему этапу ослабления карантинных ограничений, сообщает агентство Anadolu.

Комендантский час в будние дни будет действовать не с 21:00, а с 22:00 и заканчиваться в 5:00. Суббота, когда комендантский час действовал круглосуточно, переходит на режим буднего дня, ограничения на передвижение по воскресеньям сохраняются. Предприятия общественного питания, тренажерные залы, парки развлечений могут работать с 7:00 до 21:00, на вынос — до полуночи.

Кроме того, в Турции снова разрешены свадебные церемонии в закрытых помещениях и на открытых площадках при соблюдении санитарных требований.

Резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией произошел в Турции в марте — апреле. На пике, 15 апреля, в стране за сутки было зафиксировано более 60 тыс. случаев заражения. В результате жестких мер властям удалось к 30 мая снизить ее до уровня ниже 7 тыс. новых случаев в сутки.