Число заболевших COVID-19 за сутки в России упало ниже 9 тыс.
За последние сутки в России выявили 8475 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Впервые за последние три дня количество новых случаев упало ниже отметки в 9 тыс. человек. Всего в стране с начала пандемии заболели 5,071 млн человек.
Наибольший суточный прирост заболевших показали следующие регионы:
- Москва (2614);
- Санкт-Петербург (822);
- Подмосковье (752);
- Ростовская область (176);
- Воронежская область (141).