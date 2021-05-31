Число заболевших COVID-19 за сутки в России упало ниже 9 тыс.

Лидерами по приросту остаются Москва, Петербург и Подмосковье. До этого заболеваемость три дня держалась выше отметки в 9 тыс. человек в день. Умерли за сутки 339 человек

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

За последние сутки в России выявили 8475 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Впервые за последние три дня количество новых случаев упало ниже отметки в 9 тыс. человек. Всего в стране с начала пандемии заболели 5,071 млн человек.

Наибольший суточный прирост заболевших показали следующие регионы: