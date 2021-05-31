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Пандемия коронавируса ,  

Число заболевших COVID-19 за сутки в России упало ниже 9 тыс.

Лидерами по приросту остаются Москва, Петербург и Подмосковье. До этого заболеваемость три дня держалась выше отметки в 9 тыс. человек в день. Умерли за сутки 339 человек
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

За последние сутки в России выявили 8475 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Впервые за последние три дня количество новых случаев упало ниже отметки в 9 тыс. человек. Всего в стране с начала пандемии заболели 5,071 млн человек.

Наибольший суточный прирост заболевших показали следующие регионы:

  • Москва (2614);
  • Санкт-Петербург (822);
  • Подмосковье (752);
  • Ростовская область (176);
  • Воронежская область (141).

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Общество

Умерли от коронавируса за последние 24 часа 339 человек, это наименьший показатель за последнюю неделю: 24 мая сообщалось о 319 смертях. Общее количество умерших, по данным оперштаба, составляет 121,5 тыс. человек.

Статистика оперативного штаба в меньшую сторону отличается от данных Росстата. По подсчетам ведомства, с апреля 2020 года по март 2021 года включительно коронавирус стал причиной смерти 249 тыс. человек. Разницы в цифрах объясняется тем, что Росстат включает в свои данные случаи, когда люди умирали от других болезней на фоне COVID-19, а также случаи, когда вирус выявили уже после смерти.

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По словам мэра Москвы Сергея Собянина, после длинных майских праздников в столице начался подъем заболеваемости коронавирусом. «Многие почти десять дней находились на даче, дома и не очень-то хотели идти в поликлиники, больницы. Дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим», — объяснил Собянин.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
коронавирус Россия пандемия
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