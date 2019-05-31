Общество , 15:21
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Минтруд назвал неверными сообщения о сокращении новогодних каникул
В Министерстве труда заявили, что сообщения СМИ о сокращении новогодних каникул некорректны.
«Нерабочие праздничные дни не сокращаются и не увеличиваются» — их перечень содержится в ст. 112 Трудового кодекса, отмечается в сообщении министерства, поступившем в РБК.
Правительство ежегодно утверждает перенос праздничных дней, которые выпадают на нерабочие, однако общее количество рабочих и нерабочих дней в 2020 году не изменится.
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