Минтруд назвал неверными сообщения о сокращении новогодних каникул

В Министерстве труда заявили, что сообщения СМИ о сокращении новогодних каникул некорректны.

«Нерабочие праздничные дни не сокращаются и не увеличиваются» — их перечень содержится в ст. 112 Трудового кодекса, отмечается в сообщении министерства, поступившем в РБК.

Правительство ежегодно утверждает перенос праздничных дней, которые выпадают на нерабочие, однако общее количество рабочих и нерабочих дней в 2020 году не изменится.

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