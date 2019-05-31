Что изменится в российских законах в июне 2019 года

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,17 +0,20 EUR Бирж. 72,55 +0,23 Brent 67,55 -1,31% USD Нал. 65,66 63,81 EUR Нал. 73,09 71,40 USD ЦБ 65,06 +0,15 EUR ЦБ 72,42 +0,01 EUR/USD 1,1128 -0,0004 BTC/USD Бирж. 8 143,53 -128,47 IMOEX 2 659,52 +0,70% RTSI 1 286,52 +0,83% DJIA 25 169,88 +0,17% Nasdaq 7 567,72 +0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 65,06 (+0,15) Quote, 30 мая, 12:55
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 72,42 (+0,01) Quote, 30 мая, 12:55
Рогозин назвал ракету «Протон-М» «серьезным мужиком» Технологии и медиа, 07:42 Что изменится в российских законах в июне 2019 года Общество, 07:32 10 честных ответов на вопросы о геотаргетинге РБК и МегаФон, 07:09 «Голден Стэйт» впервые за три сезона проиграл матч в финале НБА Спорт, 07:01 Москвичи стали меньше доверять федеральным властям и больше Собянину Политика, 07:00 Роскачество назвало лучшие антивирусы Технологии и медиа, 06:08 Строители состыковали части моста из Благовещенска в Хэйхэ Общество, 06:03 Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая Экономика, 06:00 Деловой дресс-код Петербургского форума: что надеть, куда пойти РБК и ЦУМ, 05:45 СМИ узнали о казни в КНДР дипломатов из-за неудачного саммита в Ханое Политика, 05:36 ЦБ отозвал лицензию у банка из четвертой сотни Финансы, 05:08 В МИД Мексики обещали дать «энергичный» ответ на пошлины со стороны США Политика, 04:57 Помпео обвинил Иран в нападении на танкеры ради роста стоимости нефти Политика, 04:44 Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети» Общество, 04:09
Общество ,  
0 
Что изменится в российских законах в июне 2019 года
В июне 2019 года в России вступят в силу нормативные акты, касающиеся самых разных сфер жизни. Новая амнистия капиталов, измененные правила составления завещаний и разрешения споров по ОСАГО и другие важные законы — в обзоре РБК
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Амнистия капиталов

С 1 июня стартует третий этап амнистии капиталов. Он продлится до 1 марта 2020 года. На этот раз правила ужесточатся: в отличие от первых двух этапов нужно будет не только раскрыть соответствующие сведения, но и перерегистрировать подконтрольные иностранные компании в одном из специальных административных районов — на острове Русском (Владивосток) или острове Октябрьском (Калининград). Кроме того, средства с иностранных счетов нужно перевести в российские банки.

Участники амнистии капиталов получат гарантии освобождения от ответственности за налоговые нарушения, совершенные до 1 января 2019 года.

Сроки третьей волны амнистии капиталов дважды переносились: изначально предполагалось, что процесс стартует 1 марта, сразу после второй волны, потом срок сдвигался на 1 мая.

Мобильная связь

Внутрисетевой роуминг внутри России будет отменен с 1 июня. Все входящие вызовы для абонентов, находящихся в разных регионах, станут бесплатными. Изменение не коснется Крыма, Сахалина и Чукотки.

Автомобили

С 1 июня вводятся новые правила изменения конструкции автомобиля. Теперь владелец транспортного средства должен будет получить разрешение на изменение его конструкции (например, установку газобалонного оборудования, оборудование автомобиля лебедкой, обвесом и т.д.) в ГИБДД, предварительно пройдя экспертизу в технической лаборатории, что должно быть подтверждено документально.

ОСАГО

С 1 июня 2019 споры по ОСАГО можно будет разрешить с помощью финансового омбудсмена. Если потребитель недоволен, например, размером выплаты, назначенной страховщиком, он сможет обратиться к омбудсмену перед подачей иска в суд. Услуги омбудсмена бесплатные. Он обязан рассмотреть жалобу в течение 15 рабочих дней. Его решение обязательно к исполнению, но может быть оспорено в суде.

Завещание

С 1 июня супруги смогут составлять совместное завещание о передаче имущества наследникам. Таким образом, законными становятся две формы передачи имущества — по наследственному договору или совместному завещанию супругов.

Акцизы

С 1 июня начнет действовать закон о распространении повышающего коэффициента акциза для компаний, занимающихся поставкой зарубежной табачной продукции.

Экспорт угля и нефтепродуктов на Украину

С 1 июня вступают в силу ограничения на вывоз из России угля и нефтепродуктов на Украину. Чтобы экспортировать туда указанные товары, необходимо получить специальное разрешение от Минэкономразвития. Министерство начало принимать заявки в мае. Поставки сырой нефти на Украину с 1 июня будут запрещены.

В середине апреля правительство объявило о таких мерах в качестве ответа на новые ограничения: 10 апреля Украина расширила список российской продукции, запрещенной к ввозу.

Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова
Теги: законы, ОСАГО, амнистия капиталов, роуминг
Материалы по теме
Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года
Экономика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter