Что изменится в российских законах в июне 2019 года

Что изменится в российских законах в июне 2019 года

В июне 2019 года в России вступят в силу нормативные акты, касающиеся самых разных сфер жизни. Новая амнистия капиталов, измененные правила составления завещаний и разрешения споров по ОСАГО и другие важные законы — в обзоре РБК

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Амнистия капиталов

С 1 июня стартует третий этап амнистии капиталов. Он продлится до 1 марта 2020 года. На этот раз правила ужесточатся: в отличие от первых двух этапов нужно будет не только раскрыть соответствующие сведения, но и перерегистрировать подконтрольные иностранные компании в одном из специальных административных районов — на острове Русском (Владивосток) или острове Октябрьском (Калининград). Кроме того, средства с иностранных счетов нужно перевести в российские банки.

Участники амнистии капиталов получат гарантии освобождения от ответственности за налоговые нарушения, совершенные до 1 января 2019 года.

Сроки третьей волны амнистии капиталов дважды переносились: изначально предполагалось, что процесс стартует 1 марта, сразу после второй волны, потом срок сдвигался на 1 мая.