Что изменится в российских законах в июне 2019 года

Внутрисетевой роуминг внутри России будет отменен с 1 июня. Все входящие вызовы для абонентов, находящихся в разных регионах, станут бесплатными. Изменение не коснется Крыма, Сахалина и Чукотки.
С 1 июня вводятся новые правила изменения конструкции автомобиля. Теперь владелец транспортного средства должен будет получить разрешение на изменение его конструкции (например, установку газобалонного оборудования, оборудование автомобиля лебедкой, обвесом и т.д.) в ГИБДД, предварительно пройдя экспертизу в технической лаборатории, что должно быть подтверждено документально.
С 1 июня 2019 споры по ОСАГО можно будет разрешить с помощью финансового омбудсмена. Если потребитель недоволен, например, размером выплаты, назначенной страховщиком, он сможет обратиться к омбудсмену перед подачей иска в суд. Услуги омбудсмена бесплатные. Он обязан рассмотреть жалобу в течение 15 рабочих дней. Его решение обязательно к исполнению, но может быть оспорено в суде.
С 1 июня супруги смогут составлять совместное завещание о передаче имущества наследникам. Таким образом, законными становятся две формы передачи имущества — по наследственному договору или совместному завещанию супругов.
С 1 июня начнет действовать закон о распространении повышающего коэффициента акциза для компаний, занимающихся поставкой зарубежной табачной продукции.
Экспорт угля и нефтепродуктов на Украину
С 1 июня вступают в силу ограничения на вывоз из России угля и нефтепродуктов на Украину. Чтобы экспортировать туда указанные товары, необходимо получить специальное разрешение от Минэкономразвития. Министерство начало принимать заявки в мае. Поставки сырой нефти на Украину с 1 июня будут запрещены.
В середине апреля правительство объявило о таких мерах в качестве ответа на новые ограничения: 10 апреля Украина расширила список российской продукции, запрещенной к ввозу.