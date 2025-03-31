 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Глава Sotheby's рассказал о беспрецедентной передаче богатства

Глава Sotheby's рассказал о передаче произведений искусства между поколениями
Поколение бумеров стареет и передает произведения искусства своим потомкам, заявил глава аукционного дома Sotheby's Чарльз Стюарт. Однако молодые люди более склонны продавать вещи, чем хранить у себя в собрании
Фото: Ricardo Rubio / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Ricardo Rubio / Keystone Press Agency / Global Look Press

Тенденции арт-рынка указывают на беспрецедентную передачу богатства между поколениями от беби-бумеров к их потомкам, заявил в интервью Financial Times (FT) американский финансист, глава аукционного дома Sotheby's Чарльз Стюарт.

«Старение поколения бумеров и связанная с этим передача богатства — это цунами», — сказал он. На рынок могут выйти сотни коллекций произведений искусства, принадлежащих сегодня людям старшего поколения. В том числе речь идет о дорогостоящих собраниях стоимостью $25–100 млн.

По словам Стюарта, 10 лет назад подход к коллекционированию был другой, сегодняшнее поколение не удерживает ценные произведения искусства так же долго, как их предшественники, и меньше привязывается к вещам.

Частная коллекция предметов искусства королевской семьи

Глава Sotheby's также добавил, что события последних нескольких лет встряхнули арт-рынок. Раньше, до Брексита и вступления в должность американского президента Дональда Трампа, рынок был «глобальным», «не было никаких барьеров ни для чего, путешествия были недорогими, доставка была недорогой». То есть одни и те же произведения искусства можно было увидеть на выставках в разных частях света: в Гонконге, Лондоне, Нью-Йорке, Париже.

Сегодня ситуация изменилась, и наблюдается тенденция к «регионализации и даже национализации» на рынке произведений искусства и предметов коллекционирования, отметил Стюарт.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых

Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

В Мьянму прибыли более 120 российских спасателей

В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве

Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ

Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате

«Самолет» уточнил сроки проведения IPO дочерней компании

Суд потребовал от ВТБ заменить систему биллинга

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева
искусство США Поколения арт-рынок
Материалы по теме
Рядом с Центром современного искусства в Москве произошел пожар
Общество
Организаторы ответили властям на закрытие биеннале современного искусства
Общество
Путин назвал «полной дурью» запрет искусства по национальному признаку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России⁠Политика, 15:07
Захарова назвала приговор Ле Пен «агонией демократии»Политика, 15:07
В Словакии заявили о планах восстановить транзит газа через УкраинуПолитика, 15:03
Топ ошибок при сдаче налоговой декларации и как бизнесу их избежатьPro, 14:57
МВД объявило в розыск секс-просветительницу Александру КазанцевуПолитика, 14:56
Россияне смогут до суда обжаловать приостановку регистрации недвижимостиНедвижимость, 14:56
После приговора суда Орбан поддержал Ле Пен словами «Я — Марин»Политика, 14:50
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Эксперт из Китая назвал условие для отправки миротворцев на УкраинуПолитика, 14:50
Нижегородские власти запретили мигрантам работать курьерами и врачамиОбщество, 14:48
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2 тыс. человекОбщество, 14:47
Пятерых волейболистов избили после победы в Кубке КипраСпорт, 14:37
WSJ узнала, как Apple разозлила МаскаБизнес, 14:27
Кремль счел статью NYT доказательством своих слов о роли США и БританииПолитика, 14:26
Похоже на пузырь: чем может закончиться ИИ-бум в Китае — The EconomistPro, 14:21