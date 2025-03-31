Глава Sotheby's рассказал о беспрецедентной передаче богатства

Поколение бумеров стареет и передает произведения искусства своим потомкам, заявил глава аукционного дома Sotheby's Чарльз Стюарт. Однако молодые люди более склонны продавать вещи, чем хранить у себя в собрании

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Тенденции арт-рынка указывают на беспрецедентную передачу богатства между поколениями от беби-бумеров к их потомкам, заявил в интервью Financial Times (FT) американский финансист, глава аукционного дома Sotheby's Чарльз Стюарт.

«Старение поколения бумеров и связанная с этим передача богатства — это цунами», — сказал он. На рынок могут выйти сотни коллекций произведений искусства, принадлежащих сегодня людям старшего поколения. В том числе речь идет о дорогостоящих собраниях стоимостью $25–100 млн.

По словам Стюарта, 10 лет назад подход к коллекционированию был другой, сегодняшнее поколение не удерживает ценные произведения искусства так же долго, как их предшественники, и меньше привязывается к вещам.

Глава Sotheby's также добавил, что события последних нескольких лет встряхнули арт-рынок. Раньше, до Брексита и вступления в должность американского президента Дональда Трампа, рынок был «глобальным», «не было никаких барьеров ни для чего, путешествия были недорогими, доставка была недорогой». То есть одни и те же произведения искусства можно было увидеть на выставках в разных частях света: в Гонконге, Лондоне, Нью-Йорке, Париже.

Сегодня ситуация изменилась, и наблюдается тенденция к «регионализации и даже национализации» на рынке произведений искусства и предметов коллекционирования, отметил Стюарт.