«РИА Новости» сообщило о ранении стрелка в Мурманске

Неизвестный, открывший стрельбу с крыши в Мурманске, получил ранение. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оперативных службах.

Он получил тяжелое ранение, передает телеграм-канал Mash. По данным канала, быстро начать штурм мешала колючая проволока, которую неизвестный заблокировал вход на крышу.

Стрелок вел огонь с крыши 14-этажного здания. Губернатор Андрей Чибис просил жителей Мурманска погасить свет, не подходить к окнам и не рисковать ради эффектных видео.

Стрелка затем нейтрализовали сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь». Прокуратура начала проверку.