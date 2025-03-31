«РИА Новости» сообщило о ранении стрелка в Мурманске
Неизвестный, открывший стрельбу с крыши в Мурманске, получил ранение. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оперативных службах.
Он получил тяжелое ранение, передает телеграм-канал Mash. По данным канала, быстро начать штурм мешала колючая проволока, которую неизвестный заблокировал вход на крышу.
Стрелок вел огонь с крыши 14-этажного здания. Губернатор Андрей Чибис просил жителей Мурманска погасить свет, не подходить к окнам и не рисковать ради эффектных видео.
Стрелка затем нейтрализовали сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь». Прокуратура начала проверку.
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