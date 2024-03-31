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На Украине выпустили книгу о репрессировавшем сербов хорвате Павеличе

На Украине вышла книга о хорватском националисте и стороннике Гитлера Павеличе
Павелич во время Второй мировой был лидером хорватских националистов, проводивших репрессии против сербов — их в том числе убивали в концлагерях. Он получил власть при поддержке гитлеровской Германии. На Украине вышли его мемуары
Анте Павелич, 1957 г.
Анте Павелич, 1957 г. (Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images)

В украинской сети книжных магазинов «Книгарня »Є» в продаже появились мемуары лидера хорватских националистов-усташей Анте Павелича. Власть в Хорватии в его руках сосредоточилась после того, как во время Второй мировой войны она провозгласила независимость от Югославии при поддержке гитлеровской Германии. Усташи проводили массовые репрессии против сербов и евреев в эти годы. Книгу выпустило издательство «Пропала грамота».

Книга называется «За родину — готовы». «Это мемуары руководителя усташей Анте Павелича, где он подробно описывает всю свою жизнь, начиная с детства, первые политические попытки, эмиграцию и долгую борьбу в межвоенной Европе вплоть до создания Независимого государства Хорватия», — сказано в аннотации к первому тому.

В описании говорится, что мемуары рассказывают о борьбе хорватов за суверенитет своей страны, на территорию которой посягали сербы и итальянцы. 

528-страничная книга в твердом переплете обойдется примерно в 1 тыс. руб.

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Павелич родился в 1889 году, еще в юности примкнул к хорватскому националистическому движению «Молодая Хорватия». Страна в начале XX века входила в состав Австро-Венгрии, после ее распада — в Королевство хорватов, сербов и словенцев, которое в 1929 году переименовали в Югославию. В том же году Павелич основал движение «усташей». Оно было причастно к убийству короля Югославии Александра I Карагеоргиевича в 1934 году.

В 1941-м королевство оккупировала нацистская Германия. Хорватия при ее поддержке провозгласила независимость, фактическая власть оказалась в руках усташей и их лидера Павелича. В стране начались репрессии против сербов, евреев и цыган, политика в этом вопросе во многом «копировалась» с немецкой — сербы и другие должны были носить опознавательные знаки, их отправляли в концлагеря. Одним из самых крупных лагерей был «Ясеновац» под Загребом. Павелич встречался с Адольфом Гитлером.

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После разгрома Третьего Рейха и освобождения Югославии в 1945 году образовалась одноименная Социалистическая Федеративная Республика, лидером которой стал Иосип Тито. Хорватия вошла в ее состав. Усташи бежали из страны, Павелич уехал в Аргентину. Там он умер в 1959 году, успев побыть советником президента Хуана Перона по безопасности.

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