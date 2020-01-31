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Рошаль оценил качество медпомощи в школах на «троечку с минусом»

Рошаль напомнил о состоянии медицины в школах и детских садах в советское время, отметив, что тогда там каждый день дежурила медсестра и приходил врач. «Сейчас надо восстановить просто то, что мы потеряли», — добавил Рошаль

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль хотел бы вернуть советскую систему организации медицины в школах и детских садах. Об этом он заявил на круглом столе «Охрана здоровья детей в школах и детских садах: проблемы и решения», передает «РИА Новости».

Тогда, как отметил Рошаль, в школах каждый день работала медсестра и иногда приходил врач. Кроме того, в каждой больнице было школьно-дошкольное отделение, координировавшее вопросы здоровья детей. Сейчас, по мнению Рошаля, следовало бы «восстановить просто то, что мы потеряли».

«В целом, я бы поставил нашей школьной медицине в сегодняшнем состоянии организационном троечку с минусом», — резюмировал хирург.

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Сейчас согласно п. 33 ст. 323 Федерального закона первичную медико-санитарную помощь могут оказывать амбулаторно или в условиях дневного стационара. В мае прошлого года уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что направит правительству план мероприятий по профилактике ЧП в общеобразовательных организациях.

В одном из пунктов она указала на необходимость медицинского вмешательства и лечения несовершеннолетних, но с согласия его законных представителей. План при этом исключал необходимость получения согласия на медицинское вмешательство от ребенка. Предполагалось, что эти меры реализуют до 31 декабря 2020 года.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: школы, медицинская помощь
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