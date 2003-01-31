Ограблен продюсер Кристины Орбакайте

Сегодня утром в Москве совершено разбойное нападение на квартиру президента компании NOX Music, продюсера Кристины Орбакайте Иосифа Пригожина. Об этом РБК сообщили в ГУВД столицы. В момент нападения самого И.Пригожина в квартире не было, однако от действий грабителей пострадали супруга И.Пригожина - Елена, младшая дочь, сын и няня.

По предварительным данным, в 9:20 мск в квартиру И.Пригожина в доме 38 по улице Покровка ворвались трое неизвестных в масках. Они связали находившихся в квартире членов семьи И.Пригожина, после чего похитили ювелирные изделия и драгоценности.

При выходе из подъезда преступники столкнулись с сыном И.Пригожина - 13-летним Дмитрием, который попытался оказать им сопротивление и получил два ножевых ранения в область груди. Прибывшими врачами службы "03" подросток был в тяжелом состоянии госпитализирован в детскую больницу Святого Владимира. После нападения в городе был введен план "Перехват" для розыска налетчиков.