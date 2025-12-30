СК: за хищение 500 млн рублей у Минобороны осуждены бизнесмены Левченко и Грунин

Вынесен приговор по делу о хищении свыше 500 млн рублей у Минобороны

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Суд признал виновными руководителя ООО ИФК «РНГС Капитал» Дмитрия Левченко и генерального директора ООО «Сибай» Андрея Грунина по делу о многомиллионных хищениях при выполнении гособоронзаказа, сообщили в СК.

Оба фигуранта признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Суд назначил Левченко восемь лет колонии общего режима, Грунину — пять. Каждому из них также назначены штрафы по 500 тыс. руб.

По данным следствия, в 2022–2023 годах с организациями, которыми руководили Левченко и Грунин, и другими Минобороны заключило договоры на предоставление услуг и поставки — на сумму свыше 1,3 млрд руб.

Должностные лица отвечали за исполнение контрактов. Левченко, Грунин и соучастники путем предоставления ложных данных о стоимости работ похитили более 500 млн руб. бюджетных средств. В ходе следствия возмещено свыше 470 млн руб.