Общество⁠,
0

Эксперты оценили риск налоговой проверки из-за дорогого новогоднего стола

Доначисления налогов «всегда строятся на финансовых данных, а не на том, сколько салатов и мандаринов попало в кадр», говорят эксперты, но отмечают: налоговая может заинтересоваться демонстрацией высокого уровня потребления
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Фотографии из соцсетей с роскошным образом жизни, в том числе дорогим новогодним столом, не могут являться доказательством сокрытия доходов или основанием для проверки, но могут вызвать интерес со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС), считают опрошенные РБК эксперты.

ФНС действительно может анализировать открытые данные, в том числе соцсети, но сами по себе фотографии новогоднего стола не являются основанием для проверки и не доказывают размер расходов, сказала РБК основатель компании по бухгалтерскому учету и налоговому консалтингу «Сальдо Фаворит» Екатерина Звягина. О том, что налоговая служба, заметив праздничные фотографии с «совершенно непомерными расходами», может запустить проверку источников дохода, изданию «Абзац» ранее сообщил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Путин рассказал, снизят ли в России налоги
Экономика

«Это лишь косвенный сигнал: если декларируемые доходы минимальны, а в открытом доступе демонстрируется устойчивый высокий уровень потребления, налоговая может заинтересоваться и запросить документы», — говорит Звягина.

В то же время она подчеркивает, что доначисления «всегда строятся на финансовых данных, а не на том, сколько салатов и мандаринов попало в кадр».

С ней согласен генеральный директор и руководитель налоговой практики юридической компании «ЯПРАВ», председатель комитета по налогам московского отделения «Опоры России» Павел Зюков. «Безусловно, одни только фотографии, показывающие роскошный образ жизни, не могут служить доказательствами сокрытия доходов, но могут дать налоговым органам мотивацию к углубленному изучению и последующему выявлению фактов сокрытия доходов от государственной казны», — сказал Зюков РБК.

Поводом досконально проверить движения денежных средств на счетах человека может быть покупка дорогостоящего имущества и транспортных средств, путешествия на дорогих яхтах, поясняет он. Кроме того, налоговики могут проверить, не является ли физическое лицо бенефициаром того или иного бизнеса, от которого оно в скрытой форме получает те или иные перечисления, говорит Зюков.

«Для этого налоговые органы могут подключить расширенный арсенал инструментов: анализ банковских перечислений, запрос документов из государственных органов и третьих лиц, иные инструменты налогового контроля, доступные налоговым инспекторам», — рассказал юрист.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

