Какие обещания на 2026 год дали в эфирах Радио РБК и телеканала РБК
В новогоднем проекте «П(р)оверим на слово» РБК попросил постоянных героев — бизнесменов, меценатов, политиков, общественных деятелей, топ-менеджеров — публично поделиться своими основными планами на 2026 год. Героям предлагалось дополнить фразу «в 2026 году я обязательно...» с рядом глаголов (создам, инвестирую, научусь и т.д.), а также с возможностью добавить свой вариант.
Для читателей РБК мы также даем возможность создать свой checklist — и в следующем году обязательно вам напомним о данных обещаниях.
Что и кто пообещал в эфирах телеканала РБК и Радио РБК:
Своими обещаниями с РБК в итоге поделились несколько десятков героев — их ответы вы и найдете в специальном новогоднем номере газеты РБК 30 декабря, на сайте rbc.ru, они прозвучат в эфирах телеканала РБК и Радио РБК и в тематических проектах медиахолдинга.
Татьяна Ким, основательница Wildberries, глава РВБ
- Позволю себе иногда отдыхать.
- Рассмотрю новые города для строительства транспортно-логистических комплексов.
- Откажусь от ужинов после семи.
- Займусь развитием профессионального образования, чтобы в нашей стране было больше предпринимателей.
Виктор Семенов, глава ГК «Белая дача»
- Научусь понимать будущие запросы потребителей и их глубинные потребности.
- Откажусь от гонки за новинками в пользу качественных инноваций.
- Запрещу себе ускорять важные проекты — они должны быть продуманы до мелочей.
- Позволю оперативным процессам идти без моего контроля.
Константин Майор, гендиректор компании МАЕР
- Создам еще больше поводов гордиться командой.
- Научусь уделять больше времени своим любимым детям и семье.
- Заработаю еще больше денег для развития своего холдинга.
- Откажусь от проектов, которые не создают ценности.
- Решу всю «домашку» своего сына.
- Займусь танцами.
Марина Ветчинкина, гендиректор сети магазинов «Музторг»
- Инвестирую в свое обучение.
- Научусь танцевать танго.
- Заработаю репутацию толкового руководителя.
- Решу свой вопрос со знанием английского языка.
- Позволю себе и своим сотрудникам быть самими собой.
Что пообещали другие герои
Заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов
Блогер, основатель онлайн-школы «Наука вождения» Сергей Маряхин
Гендиректор «Герофарм» Петр Родионов
Глава дистрибьютора промышленной техники «ЧЕТРА» Владимир Антонов
Основательница галереи «Палаты» Юлия Лобойко
Бренд-шеф Александр Богданов
Директор Kion Музыка Даниил Крючков
Концепт-шеф ресторана Fiorentini Александр Ермаков
Основатель агентства «Аппетитный маркетинг» Мария Тюменева
Гендиректор «Т Плюс» Павел Сниккарс
Гендиректор игорной зоны «Красная поляна» Наталия Волдаева
