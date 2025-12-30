Какие обещания на 2026 год дали в эфирах Радио РБК и телеканала РБК

Поддержать женское предпринимательство, заняться танцами и инвестировать в свое обучение. Герои Радио РБК и телеканала РБК в проекте «П(р)оверим на слово» поделились своими планами на 2026 год

Фото: РБК

В новогоднем проекте «П(р)оверим на слово» РБК попросил постоянных героев — бизнесменов, меценатов, политиков, общественных деятелей, топ-менеджеров — публично поделиться своими основными планами на 2026 год. Героям предлагалось дополнить фразу «в 2026 году я обязательно...» с рядом глаголов (создам, инвестирую, научусь и т.д.), а также с возможностью добавить свой вариант.

Для читателей РБК мы также даем возможность создать свой checklist — и в следующем году обязательно вам напомним о данных обещаниях.



Что и кто пообещал в эфирах телеканала РБК и Радио РБК:

Своими обещаниями с РБК в итоге поделились несколько десятков героев — их ответы вы и найдете в специальном новогоднем номере газеты РБК 30 декабря, на сайте rbc.ru, они прозвучат в эфирах телеканала РБК и Радио РБК и в тематических проектах медиахолдинга.

Video

Татьяна Ким, основательница Wildberries, глава РВБ

Позволю себе иногда отдыхать.

Рассмотрю новые города для строительства транспортно-логистических комплексов.

Откажусь от ужинов после семи.

Займусь развитием профессионального образования, чтобы в нашей стране было больше предпринимателей.

Виктор Семенов, глава ГК «Белая дача»

Научусь понимать будущие запросы потребителей и их глубинные потребности.

Откажусь от гонки за новинками в пользу качественных инноваций.

Запрещу себе ускорять важные проекты — они должны быть продуманы до мелочей.

Позволю оперативным процессам идти без моего контроля.

Константин Майор, гендиректор компании МАЕР

Создам еще больше поводов гордиться командой.

Научусь уделять больше времени своим любимым детям и семье.

Заработаю еще больше денег для развития своего холдинга.

Откажусь от проектов, которые не создают ценности.

Решу всю «домашку» своего сына.

Займусь танцами.

Марина Ветчинкина, гендиректор сети магазинов «Музторг»

Инвестирую в свое обучение.

Научусь танцевать танго.

Заработаю репутацию толкового руководителя.

Решу свой вопрос со знанием английского языка.

Позволю себе и своим сотрудникам быть самими собой.

Что пообещали другие герои

Заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов

Блогер, основатель онлайн-школы «Наука вождения» Сергей Маряхин

Гендиректор «Герофарм» Петр Родионов

Глава дистрибьютора промышленной техники «ЧЕТРА» Владимир Антонов

Основательница галереи «Палаты» Юлия Лобойко

Бренд-шеф Александр Богданов

Директор Kion Музыка Даниил Крючков

Концепт-шеф ресторана Fiorentini Александр Ермаков

Основатель агентства «Аппетитный маркетинг» Мария Тюменева

Гендиректор «Т Плюс» Павел Сниккарс

Гендиректор игорной зоны «Красная поляна» Наталия Волдаева