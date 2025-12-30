 Перейти к основному контенту
Эксклюзив

Куда вы инвестируете и что создадите: новогодний спецпроект РБК

Сюжет
П(р)оверим на слово. Новогодний проект РБК
Более половины россиян составляют планы и дают себе обещания на следующий год. У большинства получается их выполнить. В специальном новогоднем проекте «П(р)оверим на слово» каждый может составить свой план на 2026 год
Фото: РБК
Фото: РБК

РБК запустил специальный новогодний проект «П(р)оверим на слово». В нем традиционные герои РБК — бизнесмены, меценаты, актеры, виноделы, политики, общественные деятели и многие другие — публично поделились своими планами на 2026 год. Кто-то мечтает покорить новые зарубежные рынки со своей продукцией, для кого-то наступающий год — это борьба с ненужными совещаниями и освоение искусственного интеллекта. Согласно опросам социологов, примерно половина россиян ежегодно составляет планы на следующий год и 69% из тех, кто это сделал, говорят об успешном выполнении поставленных задач.

Ответы и планы героев мы собрали в специальном новогоднем номере газеты РБК. В нем же каждый читатель сможет найти и возможность приблизиться к исполнению заветной цели.

Читатели РБК также могут создать свой checklist с основными планами на 2026 год — мы вам обязательно напомним о данных обещаниях.

Обещания героев выйдут в эфирах телеканала РБК, Радио РБК, на тематических площадках холдинга — «РБК Стиль», РБК Life, Autonews, «РБК Вино» — в период новогодних праздников. Увидят обещания героев РБК и на улицах Москвы, Владивостока, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода в рамках специальной кампании на медианосителях MAER.

Ни с героев, ни с наших читателей мы не берем обещание обязательно публично отчитаться о результатах по итогам 2026 года, но в 2026 году РБК будет по-прежнему следить за самыми главными событиями в России и мире. Вероятно, это и будет реализацией пунктов из чьего-то плана.

