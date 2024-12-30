Умерла старейшая актриса Театра им. Гоголя Майя Ивашкевич
На 100-м году жизни скончалась актриса Майя Ивашкевич, сообщил Театр им. Гоголя.
«Майя Сергеевна была хранителем памяти нескольких театральных эпох и всего полгода не дожила до собственного столетия. Мы глубоко скорбим и приносим глубокие соболезнования друзьям, коллегам и близким Майи Сергеевны. О дате прощания с актрисой будет объявлено позднее», — сказано в сообщении.
Она была старейшей актрисой театра и его ровесницей.
Ивашкевич родилась 22 мая 1925 года, образование получила в студии Камерного театра под руководством Таирова. В 1945–1950 годах работала в Московском камерном театре, затем десять лет в Театре Пушкина, после чего в 1960 году осталась служить в Театре Гоголя.
Она обладатель театральной премии «Серебряный Гоголь», медалей «850-летие Москвы». В 1995, 2005, 2010, 2015 годах ей вручали медали к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Ивашкевич сыграла десятки ролей в спектаклях разных режиссеров. Например, «Маленькие трагедии» Кирилла Серебренникова, «Хармс. Мыр» Максима Диденко, «Ёлка у Ивановых» Дениса Азарова, «Старым казачьим способом» Бориса Голубовского.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов