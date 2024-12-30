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Умерла старейшая актриса Театра им. Гоголя Майя Ивашкевич

На 100-м году жизни умерла актриса Майя Ивашкевич
Актриса скончалась в возрасте 99 лет, она была ровесницей Театра им. Гоголя
Майя Ивашкевич
Майя Ивашкевич (Фото: Театр Гоголя)

На 100-м году жизни скончалась актриса Майя Ивашкевич, сообщил Театр им. Гоголя.

«Майя Сергеевна была хранителем памяти нескольких театральных эпох и всего полгода не дожила до собственного столетия. Мы глубоко скорбим и приносим глубокие соболезнования друзьям, коллегам и близким Майи Сергеевны. О дате прощания с актрисой будет объявлено позднее», — сказано в сообщении.

Она была старейшей актрисой театра и его ровесницей.

Ивашкевич родилась 22 мая 1925 года, образование получила в студии Камерного театра под руководством Таирова. В 1945–1950 годах работала в Московском камерном театре, затем десять лет в Театре Пушкина, после чего в 1960 году осталась служить в Театре Гоголя.

Она обладатель театральной премии «Серебряный Гоголь», медалей «850-летие Москвы». В 1995, 2005, 2010, 2015 годах ей вручали медали к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Ивашкевич сыграла десятки ролей в спектаклях разных режиссеров. Например, «Маленькие трагедии» Кирилла Серебренникова, «Хармс. Мыр» Максима Диденко, «Ёлка у Ивановых» Дениса Азарова, «Старым казачьим способом» Бориса Голубовского.

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